7 ميداليات للإمارات في «بارالمبية آسيا للشباب»

المصدر: المنامة - البيان الرياضي

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حقق أبطال الإمارات 7 ميداليات ملونة في دورة الألعاب البارالمبية الآسيوية للشباب بالبحرين، وحلق أحمد جاسم نواد بذهبيتين في سباقي 400 متر و100 متر للكراسي المتحركة تحت 20 عاماً، وحقق عبدالعزيز الكندي فضية وبرونزية بالسباقين، وظفر محمد الشحي بميداليتين فضية وبرونزية في سباقي 400 و100 متر توالياً،بمنافسة «تي 54 »تحت 17 عاماً، وحقق محمد البلوشي فضية دفع الجلة.

شارك في تتويج الأبطال محمد فاضل الهاملي رئيس اللجنة البارالمبية الإماراتية ، والدكتور عبدالرزاق بني رشيد رئيس الاتحاد البارالمبي لمنطقة غرب آسيا، وأكد الهاملي أن ما حققه أصحاب الهمم في الخمسين الأولى من عمر الإمارات على مستوى الرياضة هو ثمرة للدعم المستمر والاهتمام من القيادة الرشيدة.

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