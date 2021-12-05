سلطان بن زايد مسيرة حافلة بالإنجازات والعطاء

المصدر: العين - البيان الرياضي

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إنجازات لافتة وعطاء كبير في مختلف القطاعات حققها المغفور له، بإذن الله تعالى، الشيخ سلطان بن زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وكان له دوره العظيم في إثراء الساحة العسكرية والتراثية والثقافية والرياضية، وشهدت العاصمة أبوظبي ميلاده في 1 ديسمبر 1956، وتلقى تعليمه بداية في العين وأبوظبي، وواصل الدارسة في بيروت، وبعد تخرجه في كلية ساند هيرست العسكرية ببريطانيا التحق بدورات عسكرية خارجية عدة بباكستان ومصر.

الرياضة

وحظيت الرياضة في حياة الشيخ سلطان بن زايد بن سلطان آل نهيان، رحمه الله، باهتمام كبير، وكان محباً لرياضة الآباء والأجداد، ولا يخفى على أحد شغفه الكبير برياضة الصيد بالصقور، والهجن ونالت رياضة الفروسية حظها من دعمه، فأنشأ نادياً للفروسية.

وكان الشيخ سلطان بن زايد بن سلطان آل نهيان، رحمه الله، أحد أكبر الداعمين للرياضة والرياضيين.

تحتشد مكتبته الخاصة بأمهات الكتب ودواوين الشعر ونصوص التراث، فأسس بمدينة العين عام 1999 مركز زايد للتراث والتاريخ، ومركز زايد للتنسيق والمتابعة، ومركز سلطان بن زايد للثقافة والإعلام.

مسيرة

وتخليداً لمسيرة الشيخ سلطان بن زايد بن سلطان آل نهيان، رحمه الله، الحاشدة بالإنجازات وعرفاناً بدوره في إعلاء شأن التراث المحلي وإثراء الساحة الإماراتية في مختلف القطاعات الثقافية والتراثية، وجه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، بإطلاق اسم الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان، على ميدان سويحان لسباقات الهجن ومنطقة مزاينة الإبل ليصبح (ميدان الشيخ سلطان بن زايد للتراث)، تخليداً لمسيرته الحافلة بالإنجازات والعطاء، وعرفاناً بمساهمته في إعلاء شأن التراث وحرصه في حياته على تعزيز التقاليد المجتمعية، وتطوير المواقع التراثية ومسابقات الهجن ومزاينات الإبل.

مناصب

وشغل الشيخ سلطان بن زايد بن سلطان آل نهيان، رحمه الله، مناصب عدة في الدولة وحكومة أبوظبي، فكان نائب رئيس مجلس الوزراء، ورئيس دائرة الأشغال في أبوظبي، وعمل قائداً عاماً للقوات المسلحة، ونائب قائد قوات دفاع أبوظبي وقائداً للمنطقة العسكرية الغربية، وكان مهتماً بالتراث المحلي وحريصاً على عادات وتقاليد دولة الإمارات، فشعل منصب رئيس نادي تراث الإمارات الذي أسسه عام 1993، وشمل اهتمامه مختلف القطاعات الخدمية والثقافية الأخرى، فكان رئيس مركز سلطان بن زايد للثقافة والإعلام، وتولى رئاسة اتحاد كرة القدم لمدة 5 سنوات من عام 1976 إلى 1981، وعين في عام 2009 وفق مرسوم اتحادي ممثلاً لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وكان عضواً في المجلس الأعلى للبترول، ومجلس إدارة جهاز أبوظبي للاستثمار.

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