صدارة ثنائية في بطولة «الرامي الذهبي»

المصدر: العين - البيان الرياضي

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أسفرت نتائج اليوم الافتتاحي لبطولة «الرامي الذهبي» على كأس عيد الاتحاد الخمسين، التي أقيمت منافساتها على ميادين نادي العين للفروسية والرماية والغولف، بمشاركة واسعة في رماية الأطباق من الأبراج «اسكيت» أو الحفرة «التراب»، عن صدارة مزدوجة لمنافسات رماية اسكيت إذ تصدر الشيخ سعيد بن مكتوم بن راشد آل مكتوم وسيف بن فطيس الرماة برصيد 73 طبقاً من أصل 75 طبقاً وحل ثالثاً محمد حسن برصيد 71 طبقاً ثم عبيد بن ضاوي رابعاً برصيد 69 طبقاً ثم رشيد البلوشي خامساً برصيد 57 طبقاً ثم سالم أحمد بن حم سادساً برصيد 56 طبقاً.

أما على صعيد رماية الأطباق من الحفرة فقد تصدر البطولة وليد العرياني، وأحمد يحيى الحمادي برصيد 68 طبقاً.

أما على صعيد أصحاب الهمم فقد انفرد بالصدارة عيسى سالم الزيودي برصيد 63 طبقاً ثم زميله محمد هاشل الحبسي ثانياً برصيد 62 طبقاً ثم محمد علي الهاشمي ثالثاً برصيد 54 طبقاً ثم سيف هلال النعيمي برصيد 51 طبقاً ثم سعيد المزروعي برصيد 48 طبقاً.

وتصدرت عائشة الياسي السيدات برصيد 51 طبقاً وتلتها فاطمة مبارك برصيد 49 طبقاً ثم انتصار غلام «حديثة العهد باللعبة» برصيد 17 طبقاً.

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