رايان وليندسي يتوّجان ببطولة العالم للسبارتن

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

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توج الكنديان رايان اتكنز وليندسي ويبستر بلقب بطولة العالم للسبارتن لفئتي النخبة للرجال والسيدات، التي أقيمت أول من أمس بصحراء ليوا «تل مرعب» بمنطقة الظفرة، بتنظيم مجلس أبوظبي الرياضي بالشراكة مع مؤسسة سبارتن العالمية لأول مرة خارج الولايات المتحدة الأمريكية وفي منطقة الشرق الأوسط.

وشهدت منافسات اليوم الأول من البطولة صراعاً محتدماً بين نخبة الرياضيين في تحديات سبارتن على مستوى العالم ضمن فئتي النخبة للرجال والسيدات من أجل تحقيق اللقب، الذي شهد العديد من العقبات والحواجز وسط مشاركة كبيرة من النجوم العالميين. ونجح رايان اتكنز في اقتناص لقب تحدي النخبة للرجال بحصوله على المركز الأول بعد أن أنهى عقبات سباق الـ 21 كلم في ساعتين و30 دقيقة و38 ثانية.

وفي فئة السيدات أحرزت ليندسي ويبستر اللقب، وذلك للمرة الثالثة في تاريخها .

تتويج

وتوج عارف حمد العواني الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي، وجو دي سينا مؤسس سبارتن العالمية، وسهيل العريفي المدير التنفيذي لقطاع الفعاليات بمجلس أبوظبي الرياضي، الفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى في تحديات النخبة للرجال والسيدات.

قال عارف حمد العواني الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي: «نفخر بالمشاركة العالمية الكبيرة ضمن منافسات نخبة الرجال والسيدات في البطولة التي تقام لأول مرة في المنطقة». وهنأ العواني الأبطال الفائزين في منافسات اليوم الأول الذي شهد مشاركة أفضل الرياضيين في العالم في بطولة سبارتن، معرباً عن سعادته بنجاح انطلاقة الحدث المرموق الذي يحظى باهتمام وتفاعل عالمي كبير .

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