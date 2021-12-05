«ايه كي بارز» نجم القمة العالمية لهوكي الجليد بدبي

المصدر: دبي - البيان الرياضي

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ضمن الاحتفالات الوطنية بعيد الاتحاد الخمسين واليوبيل الذهبي لتأسيس الدولة، شهدت دبي لقاء أقوى فريقين في بطولة «دوري كونتيننتال للهوكي» ضمن فعاليات «دبي آيس شو» الحدث الأكبر من نوعه في الرياضات الجليدية الذي يقام بالتعاون بين مجلس دبي الرياضي، ودائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، ودوري كونتيننتال للهوكي العالمي، ونادي إتش سي أفانغارد أومسك لهوكي الجليد.

وحضر فعاليات مباراة قمة الدوري العالمي لهوكي الجليد التي جمعت بين فريقي «أفانغارد» و«ايه كي بارز»، معالي الفريق عبدالله خليفة المري القائد العام لشرطة دبي، وسعيد حارب الأمين العام لمجلس دبي الرياضي، وناصر أمان آل رحمة مساعد الأمين العام لمجلس دبي الرياضي، وألكسي مورزوف رئيس رابطة «دوري كونتيننتال للهوكي»، وألكسندر كريلوف رئيس نادي «إتش سي أفانجارد».

وأعطى سعيد حارب شارة انطلاق المباراة، وكان إلى جانبه ألكسي مورزوف وألكسندر كريلوف، وفاز فريق «ايه كي بارز» على فريق «أفانغارد» بنتيجة 3 -1 في المباراة التي شهدت تنافساً شديداً ووصفت بأنها الأقوى والأصعب في الدوري العالمي لهوكي الجليد، كما شهدت حضوراً جماهيراً كبيراً في قاعة كوكاكولا أرينا بسيتي ووك دبي.

تجربة جديدة

وقال سيرجي تولشينسكي مهاجم فريق أفانغارد في حديث له لموقع «هوك» الروسي: «لقد استمتعت باللعب في دبي فهذه تعد تجربة جديدة وفريدة فلم أفكر أبداً في أن ألعب هوكي الجليد في دبي، ورغم خسارتنا أمام فريق بارز عنيد إلا أن اللعب في هذا المكان سيطبع في ذاكرتنا ولن ننساها».

وقال زميله كوربان نايت: «لقد كانت تجربة ممتعة أن ألعب مباراة في دبي، كوننا أول فريق محترف يلعب مباراة هوكي كاملة هنا، هو شعور خاص، ونحن سعداء جداً بكرم الضيافة في دبي فقد تم الترحيب بنا بشكل ممتاز، وكان الجو رائعاً، وكل شيء كان على أعلى مستوى لقد كانت هذه تجربة رائعة وفريدة بالنسبة لي، أنا لم أزر دبي من قبل ومن الرائع المجيء إلى هنا، وبالتأكيد سأحرص على أن أعود إلى هنا مرة أخرى سواء كانت مباراة أخرى أو لقضاء إجازتي فهذا المكان رائع».

عودة النشاط

وتعد المباراة استئنافاً لمنافسات هذا الدوري العالمي بعد توقف عامين تقريباً، وجمعت بين أقوى فريقين في أوروبا، وهما فريق «أفانغارد» أومسك آخر فائز بكأس غاغارين، وفريق كيه إتش إل «ايه كي بارز» كازان الحائز العديد من الجوائز.

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