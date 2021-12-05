سوكاندرا بطلة «دبي المفتوحة للشطرنج»

المصدر: دبي-عدنان الغربي

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حصلت الأستاذة الدولية الإندونيسية إيرينا سوكاندرا على لقب بطولة دبي المفتوحة للشطرنج، التي نظمها نادي دبي للثقافة والشطرنج بمناسبة عيد الاتحاد الـ 50، بمشاركة 114 لاعباً ولاعبة من 25 دولة.

ونجحت اللاعبة الأندونيسية من انتزاع اللقب في الجولة الأخيرة بفوزها على الإيراني مؤمني، لترفع رصيدها إلى 8 نقاط فيما تعثر الأستاذ الدولي الفلبيني أوليفر ديمكلينج في الجولة نفسها أمام الأستاذ الدولي الكبير الصربي إيغور ميلادينوفيتش، وبذلك حققت سوكاندرا إنجازاً غير مسبوق بأن تكون أول سيدة تحصد لقب بطولة مفتوحة ينظمها النادي.

وبنهاية الجولة الأخيرة، جاء ميلادينوفيتش في المركز الثاني برصيد 7.5 نقاط متفوقاً بكسر التعادل على الدولي الفلبيني أوليفر ديماكيلينغ.

وعلى صعيد الجوائز الخاصة فاز الإماراتي أحمد فريد بجائزة أفضل لاعب من نادي دبي للشطرنج وفازت الإماراتية أحلام راشد بجائزة أفضل لاعبة، فيما نال محمد العوضي جائزة أفضل لاعب مصنف في فئة اللاعبين دون 1800 نقطة.

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