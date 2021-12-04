ماراثون رحلة الهجن.. حكاية تسامح على أرض الخير

المصدر: دبي - البيان الرياضي

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نظم مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، السباق التمهيدي الثاني للمشاركين الأجانب في رحلة الهجن، بمشاركة متنافسين من أكثر من 18 جنسية مختلفة، نسجوا معاً لوحة تنافسية جميلة تعكس التسامح والمحبة بين كل الجنسيات المقيمة على أرض الخير والعطاء دولة الإمارات.

وشهد السباق الذي أقيم في مضمار المرموم بنادي دبي للهجن، حصول لورا عزت سكرتيرة قنصل إستونيا في الدولة، على المركز الأول بزمن 2.27 دقيقة، تليها الصينية الكسز هو بزمن 2.30 دقيقة، ثم الألمانية إيميليا بيسكير بزمن 2.35 دقيقة.

شهد المنافسات عبد الله حمدان بن دلموك، الرئيس التنفيذي لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، الذي أكد أن رغبة المشاركين في رحلة الهجن بتعلم التراث الإماراتي، ومهارات ركوب الهجن تحديداً، جعلتنا نتابع مستويات أقوى في السباق الثاني بعدما اكتسب عدد كبير منهم الخبرة في المحاولة الماضية، وهو ما جعل الترتيب النهائي يتبدل مقارنة بالسباق الأول، ويجعلنا نتطلع لمنافسة أقوى في السباق الرئيسي الذي سيقام الشهر المقبل، والأهم اطمئنانا على مستوياتهم في قيادة الهجن من أجل المشاركة برحلة الهجن التي ستقطع صحراء الإمارات خلال الأيام المقبلة وصولاً إلى موقع الختام الذي سيكون هذه المرة معرض إكسبو 2020 دبي العالمي، احتفالاً بإقامة هذا الحدث الدولي على أرض الدولة للمرة الأولى في تاريخ المنطقة.

وعبّرت لورا عزت، عن سعادتها بالمشاركة وتحقيق المركز الأول، وقالت: عشت هنا على فترات متقطعة.

وخطف الأنظار في السباق يورجن ومارتا اللذان قدما من ألمانيا خصيصاً من أجل مشاهدة ابنتهما الألمانية باولين بيسكير، التي شاركت في السباق وهي من المنضمين إلى رحلة الهجن هذا الموسم.

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