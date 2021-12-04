خورفكان بطل «عيد الاتحاد الخمسين» للمصارعة الشاطئية

المصدر: الشارقة - البيان الرياضي

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توج نادي خورفكان بلقب بطولة عيد الاتحاد الخمسين للمصارعة التي نظمها اتحاد المصارعة والجودو أول من أمس بشاطئ منطقة الخان بالشارقة تحت رعاية محمد بن ثعلوب الدرعي رئيس الاتحاد، وبالتعاون مع مجلس الشارقة الرياضي وسط حضور متميز وتجربة رائدة، كأولى بطولات الاتحاد الشاطئية ابتهاجاً بتلك الذكرى الخالدة والتي شهدت مشاركة 100 لاعب من أندية العين، دبي، الشارقة، اتحاد كلباء، خورفكان، والفجيرة.

جاء تتويج فريق خورفكان على مستوى الأشبال بفوزه برصيد 4 ميداليات ومنها ذهبيتان وفضية وبرونزية، وكان الذهب من نصيب اللاعبين أبي عناد النسر في وزن تحت 60 كجم ومحمد وليد في وزن تحت 50 كجم.. وفي المركز الثاني لتلك الفئة نادي اتحاد كلباء بذهبية لاعبه راشد نعمتوف في وزن تحت 70 كجم.. وجاء ثالثاً فريق نادي الفجيرة للفنون القتالية ثم دبي، الشارقة الرياضي والعين.

أما فئة الناشئين فقد حل في المركز الأول فريق نادي خورفكان برصيد 4 ميداليات ومنها ذهبيتان وفضيتان ونال الذهبيتين خالد وليد في وزن تحت 70 كجم وعبدالرحيم عبدالمولى في وزن فوق 70 كجم وجاء ثانياً فريق نادي الفجيرة للفنون القتالية بذهبية لاعبه محمد هشام في وزن تحت 60 كجم وفي المركز الثالث فريق نادي اتحاد كلباء ثم الرابع العين ثم الشارقة ودبي سادساً.

وفي ختام البطولة الناجحة قام محمد جاسم أمين السر العام المساعد رئيس اللجنة المنظمة للبطولة بتتويج الفائزين الأوائل بالكؤوس والميداليات التذكارية.

وهنأ محمد بن ثعلوب الدرعي رئيس الاتحاد الأندية كافة بذكرى عيد الاتحاد الخمسين متمنياً أن تعود مراراً وتكراراً وإمارات المحبة والسلام تعيش في أمن وأمان في ظل القيادة الرشيدة، وشكر الدرعي مجلس الشارقة الرياضي وكل من أسهم في نجاح البطولة الاحتفالية.

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