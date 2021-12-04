الدرمكي والبلوشي «عيد الاتحاد للاستعراض الحر» في تل مرعب

المصدر: أبوظبي - وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

شهد تل مرعب في منطقة الظفرة تتويج الفائزين في مهرجان عيد الاتحاد الخمسين وبطولة الاستعراض الحر التي أقيمت ضمن فعاليات المهرجان بتنظيم نادي ليوا الرياضي، وبمشاركة 45 سيارة ومشاركاً من الإمارات ومختلف دول الخليج، وفاز بفئة «T» للاستعراض الحر فارس محمد الدرمكي وجاء ذياب المنصوري ثانياً ومحمد المهيري ثالثاً في حين حل في المركز الأول في فئة «N» خالد البلوشي، وجاء عبد الله الكتبي، ثانياً وحمد البلوشي ثالثاً

قام حمدان المزروعي مدير نادي ليوا ومحمد عمير المشغوني نائب رئيس مجلس إدارة النادي، بتكريم الفائزين.

وأكد عبد الله بطي القبيسي رئيس مجلس إدارة النادي أن مهرجان عيد الاتحاد الخمسين كان بروفة تحضيرية لمهرجان ليوا الضخم الذي سينطلق بعد أقل من أسبوعين فقط، كاشفاً النقاب عن أن منطقة تل مرعب أصبحت مزدحمة بالرواد والمشاركين.

وشدد على تميز منافسات الاستعراض الحر، وقال شهدنا احتفالية بعيد الاتحاد الخمسين عبر المهرجان، ووفقنا في إقامة المنافسة بشكل عكس القدرات الفنية والتنظيمية لكوادر النادي واستعدادها من أجل المهرجان المقبل، والذي سيكون مميزاً من مختلف النواحي.

وأضاف: أعطينا مساحة متميزة للمشاركين من أجل إبراز قدراتهم وإظهار أفضل ما لديهم بطريقة قانونية، وشهدت الفعاليات تفاعلاً وحضوراً كبيراً من محبي هذه الرياضات، منطقة تل مرعب هي وجهة كل محبي المغامرة ورياضة السيارات بشكل عام.

يذكر أن مهرجان ليوا الدولي تل مرعب سينطلق 16 الجاري حتى 31 من الشهر في تظاهرة رياضية كبرى تشهد إقامة فعاليات وأنشطة متنوعة.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز