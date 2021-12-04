الجزائري بلحسن بطل شطرنج العرب

المصدر: دبي - عدنان الغربي

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تُوج الأستاذ الدولي الكبير الجزائري بلال بلحسن بذهبية بطولة العرب الفردية للشطرنج التي نظمها اتحاد الإمارات للشطرنج بالتعاون مع الاتحاد العربي للشطرنج واختتمت منافساتها مساء أول من أمس بنادي ضباط الشرطة دبي، بمشاركة قياسية لـ 66 لاعباً ولاعبة من 19 دولة عربية، واختتمت منافساتها مساء أول من أمس.

وحصد اللاعب الجزائري 7 نقاط بعد فوزه في الجولة الختامية على الأستاذ الدولي الأردني سامي السفريني، وجاء التونسي أمير زعيبي في المركز الثاني، والقطري الأستاذ الدولي حسين عزيز في المركز الثالث، فيما حققت المصرية آية معتز ذهبية بطولة السيدات برصيد 8.5 نقاط، وجاءت الأردنية بشرى الشعيبي في المركز الثاني، متساوية بالنقاط مع مواطنتها الأستاذة الاتحادية غيداء العطار صاحبة المركز الثالث.

وقام بتتويج الأبطال، الشيخ سعود بن عبد العزيز المعلا رئيس الاتحاد العربي للشطرنج وأركادي ديفوركوفيتش رئيس الاتحاد الدولي للشطرنج والدكتور سرحان حسن المعيني رئيس اتحاد الإمارات للشطرنج وعبد المجيد الهرمودي الأمين العام لاتحاد الإمارات للشطرنج بتتويج الفائزين من أبطال الوطن العربي بحضور عدد من رؤساء الاتحادات العربية للشطرنج.

رقم قياسي

أكد الشيخ سعود بن عبد العزيز المعلا رئيس الاتحاد العربي للشطرنج أن النسخة الحالية للبطولة العربية سجلت رقماً قياسياً في المشاركة هو الأعلى في تاريخ المسابقة، حيث وصل عدد الدول العربية المشاركة إلى 19 دولة من أصل 20 دولة عضو بالاتحاد العربي، مشيراً إلى أن المنتخبات المشاركة حققت مكاسب فنية عدة زادت من خبرات اللاعبين، كما أثنى الشيخ سعود بن عبد العزيز المعلا على المستوى التنظيمي المميز الذي شهدته البطولة، وقدم الشكر لاتحاد الإمارات للشطرنج برئاسة الدكتور سرحان حسن المعيني على النجاح الكبير في التنظيم الذي لا يقل عن تنظيم بطولات العالم، بجانب كرم الضيافة الذي تلقته الوفود العربية.

من جهته أكد عبد المجيد الهرمودي أن فعاليات البطولة العربية سارت كما تم التخطيط لها، وذلك بفضل تكامل الجهود وتعاون المنتخبات العربية الشقيقة وتراكم الخبرات الإدارية التنظيمية للكوادر المحلية بعد تسخير كل متطلبات النجاح بتوجيهات من القيادة الرشيدة واهتمامها بقطاع الشباب والرياضة واستثماراً لدعم واهتمام اللجنة الأولمبية الوطنية والهيئة العامة للرياضة، ومساهمة شركة الحمد للمقاولات وفندق أوكسيدنتال الجدّاف في دبي والجهات الرسمية والخاصة التي أسهمت في النجاح التنظيمي، موجهاً الشكر إلى كل المؤسسات الإعلامية المحلية التي ساهمت في إبراز المحفل العربي الشطرنجي.

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