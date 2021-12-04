قمة الدوري العالمي لهوكي الجليد تشعل الحماس في قاعة "كوكاكولا أرينا دبي"

المصدر: وام

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اشعلت قمة دوري العالمي لهوكي الجليد التي جمعت بين فريقي "أفانغارد" و"ايه كي بارز" الحماس في قاعة "كوكاكولا أرينا" والتي تقام ضمن فعاليات "دبي آيس شو" ، ضمن الاحتفالات بعيد الاتحاد الخمسين واليوبيل الذهبي لتأسيس الدولة.

حضر المباراة ،معالي الفريق عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، وسعادة سعيد حارب أمين عام مجلس دبي الرياضي، وناصر أمان آل رحمة مساعد أمين عام مجلس دبي الرياضي، وألكسي مورزوف رئيس رابطة "دوري كونتيننتال للهوكي"، وألكسندر كريلوف رئيس نادي "إتش سي أفانجارد".

وأعطى سعادة سعيد حارب شارة انطلاق المباراة، وكان إلى جانبه ألكسي مورزوف وألكسندر كريلوف، وفاز فريق "ايه كي بارز" على فريق "أفانغارد" بنتيجة 3 -1 في المباراة التي شهدت تنافسا شديدا ووصفت بأنها الأقوى والأصعب في الدوري العالمي لهوكي الجليد، كما شهدت حضورا جماهيرا كبيرا في قاعة كوكاكولا أرينا بسيتي ووك دبي.

وقال سيرجي تولشينسكي مهاجم فريق أفانغارد في حديث له لموقع "هوك" الروسي.. " استمتعت باللعب في دبي فهذه تعد تجربة جديدة وفريدة فلم أفكر أبدا بأن ألعب هوكي الجليد في دبي، ورغم خسارتنا أمام فريق بارز عنيد إلا أن اللعب في هذا المكان سيطبع في ذاكرتنا ولن ننساها".

وقال زميله كوربان نايت: " كانت تجربة ممتعة أن ألعب مباراة في دبي، كوننا أول فريق محترف يلعب مباراة هوكي كاملة هنا هو شعور خاص، ونحن سعداء جدا بكرم الضيافة في دبي فقد تم الترحيب بنا بشكل ممتاز، وكان الجو رائعا، وكل شيء كان على أعلى مستوى لقد كانت هذه تجربة رائعة وفريدة بالنسبة لي، أنا لم أزر دبي من قبل ومن الرائع المجيء إلى هنا، وبالتأكيد سأحرص على أن أعود إلى هنا مرة أخرى سواء كانت مباراة أخرى أو لقضاء إجازتي فهذا المكان رائع".

وتعد المباراة استئنافا لمنافسات هذا الدوري العالمي بعد توقف عامين تقريبا، وجمعت بين أقوى فريقين في أوروبا، هما فريق "أفانغارد" أومسك آخر فائز بكأس غاغارين، وفريق كيه إتش إل "ايه كي بارز" كازان الحائز على العديد من الجوائز.

وتتضمن فعاليات "دبي آيس شو" تنظيم عدة فعاليات للاستعراض على الجليد من أبرزها الاستعراض العالمي "الأميرة النائمة"، والذي يستمر حتى مساء الأحد 5 ديسمبر الحالي، وتشارك فيه البطلة الأولمبية تاتيانا نافكا وبطلة العالم في التزلج على الجليد ألينا زاجيتوفا، ويشارك في العرض أكثر من 1500 محترف من المتزلجين على الجليد، ويعد هذا الاستعراض من أشهر العروض لما يتضمنه من تأثرات وديكورات خاصة.

يقام الحدث بالتعاون بين مجلس دبي الرياضي ودائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي، ودوري كونتيننتال للهوكي العالمي، ونادي اتش سي أفانغارد أومسك لهوكي الجليد.

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