شطرنج العين الـ 12 عالمياً والخميري أصغر ناشئ

المصدر: العين - البيان الرياضي

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توج نادي العين للشطرنج والألعاب الذهنية بالمركز الثاني عشر عالمياً في ختام بطولة مدارس العالم للشطرنج التي أقيمت بمشاركة 293 فريقاً من 200 دولة، وهو أول فريق إماراتي يصل إلى النهائيات ويحقق المركز العالمي.

وحصل أحمد الخميري لاعب العين على جائزة أصغر ناشئ برعاية شركة «chess 24» العالمية، وقام هشام الطاهر الأمين العام للاتحاد الآسيوي للشطرنج عضو مجلس إدارة نادي العين بتقديم الجائزة للاعب بحضور معالي ريم إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي وووسيه مانويل فرانكو وزير الرياضة الإسباني.

تكون الفريق العيناوي من اللاعبين حمد ناصر الشامسي، حمودة بن حمودة، عبدالله النيادي، عائشة الشامسي، زينب المعمري، موزة الشامسي، اليازية الخاروصي، عبدالله وأحمد الخميري.

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