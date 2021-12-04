شرطة دبي صدارة «الإكس كات»

المصدر: الفجيرة- محمد فضل

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خطف زورق شرطة دبي 3 بقيادة الثنائي العالمي عارف الزفين ونادر بن هندي الأضواء في اليوم قبل الختامي لمنافسات الجولة الثالثة من بطولة العالم للزوارق السريعة فئة «الاكس كات»، التي يستضيفها نادي الفجيرة الدولي البحري، تحت رعاية سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد إمارة الفجيرة، ويسدل الستار على منافساتها اليوم.

وحقق زورق شرطة دبي 3 المركز الأول لسباق السرعة (كات ران) على كأس الفجيرة، وتفوق في المواجهة النهائية على زورق أبوظبي 5 بقيادة الثنائي راشد الطاير وماجد المنصوري، وحصل فريق فيكتوري 7 بقيادة محمد المطلعي والسويدي أريك ستارك على المركز الثالث بعد نجاحه في الفوز على الزورق الإيطالي رقم 6 ليضمن الصعود إلى منصة التتويج والتي سترفرف فيها أعلام الإمارات.

ويتربع زورق شرطة دبي 3 على صدارة الترتيب العام برصيد 55 نقطة يليه أبوظبي 5 برصيد 52 نقطة، ثم تربل 2 ثالثاً برصيد - 47 نقطة، ثم يأتي الزورق رقم 6 رابعاً برصيد 44 نقطة، ويحتل الفيكتوري 7 المركز الخامس برصيد 37 نقطة وأبوظبي 4 سادساً بـ 35 نقطة.

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