قنصلية الدولة في نيويورك تحتفي بـ«الخمسين»

المصدر: (نيويورك - وام)

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نظمت القنصلية العامة لدولة الإمارات في مدينة نيويورك احتفالية عيد الاتحاد الخمسين التي دعا لها كل أصدقاء الإمارات في مدينة نيويورك من سفراء ومسؤولين وشخصيات عامة ونجوم فضلاً عن اللجنة المنظمة العليا للماراثون.

حيث قدم الفريق الركن «م» محمد هلال الكعبي رئيس اللجنة التهنئة للجميع بهذه المناسبة الغالية. وألقت آمنة المهيري قنصل عام دولة الإمارات في نيويورك كلمة ترحيب بالضيوف، موجهة لهم الشكر على الحضور ومشاركة أبناء الإمارات احتفالاتهم بلحظات مجيدة من تاريخهم.

وأكدت أن الإمارات التي ترسي قيم الأخوة الإنسانية والسلام والتعاون والتعايش السلمي، وتستضيف ما يقرب من 200 جنسية على أرضها، تعتز بشراكاتها وتعاونها البناء مع كل دول العالم، وتمضي بثبات في مسيرتها التنموية بكل المجالات، وأن الإمارات التي تستضيف في هذه الشهور أشهر معارض العالم «إكسبو 2020 دبي» بمشاركة أكثر من 190 دولة، تعتز بدورها في صياغة المشهد العالمي للعبور إلى المستقبل، وتعزيز قيم الابتكار والاستشراف والازدهار، وذلك بفضل خطط واستراتيجيات قيادتها الرشيدة.

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