عيسى هلال: مشاركة نيويورك باحتفالاتنا تجسد القوة الناعمة للدولة عالمياً

المصدر: نيويورك - وام

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أعرب عيسى هلال رئيس مجلس الشارقة الرياضي عن فخره بالوجود في ماراثون زايد الخيري، الحدث الكبير الذي يعكس قيمة دولة الإمارات في العالم، ويجسد مكانتها على المستوى الدولي، بفضل توجيهات واستراتيجيات القيادة الرشيدة على مدار الخمسين عاماً الماضية، والخطط التنموية التي انتهجها الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه، وسار على نهجه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله.

مشيراً إلى أنه ينتهز تلك المناسبة وهذه الأجواء المفعمة بالفخر والاعتزاز في مدينة نيويورك ويتقدم بالشكر والتقدير والعرفان إلى القيادة الرشيدة، وإلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وأصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكام دولة الإمارات، الذين يبذلون الغالي والنفيس لإسعاد شعب الإمارات، وتقديم تجربة استثنائية في التأسيس والوحدة والتطور والازدهار، يشار لها بالبنان في كل دول العالم.

تجربة ثرية

وقال: ما أراه في مدينة نيويورك هذه الأيام من مشاركة في احتفالات دولة الإمارات باليوبيل الذهبي يعكس مدى تأثير تجربتها الثرية في العالم، ويجسد قوتها الناعمة في مختلف قارات العالم، ويؤكد لنا أن الإمارات بفضل قيادتها الرشيدة دولة أفعال، تقول وتقرر وتنفذ، وترفع شعار الوطن فوق كل اعتبار، وقد قدمت الإمارات تجربة نموذجية يضرب بها المثل في العالم كله.

حينما قرر قادتها المؤسسون الاتحاد من أجل الازدهار، وعملوا وما زالوا يعملون ليل نهار بروح الفريق والواحد، وما رأيته من انتشار لشعارات «عام الخمسين» في كل مكان بمدينة نيويورك، واحتفاء ضخم على الشاشات العملاقة في أشهر ميادين العالم باليوبيل الذهبي لدولة الإمارات، يجعلني أكثر اعتزازاً وفخراً بدور وتجربة بلادي الثرية التي يشار لها بالبنان في كل مكان بالعالم، وتلقى تقديراً واحتراماً من الجميع.

وأضاف: نتوجه بالشكر للجنة المنظمة العليا للماراثون برئاسة الفريق الركن «م» محمد هلال الكعبي على دعوتنا لحضور هذا الحدث، لنكون جزءاً منه، ونثمن الجهد الكبير الذي تقوم به اللجنة لإخراج الماراثون في أبهى صورة، بما يترك أثراً رائعاً لدى المجتمع المحلي في نيويورك الذي اعتاد الإبهار والتميز والنجاح للماراثون عاماً بعد عام، ولا سيما أن تلك النسخة استثنائية تقام أول مرة بمناسبة اليوبيل الذهبي لدولة الإمارات.

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