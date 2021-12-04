«زلزال» و«الريم» و«الناصي» و«فكتوريوس» أبطال «عيد الاتحاد للتجديف التراثي»

المصدر: أبوظبي - وام

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نال القارب «زلزال»، لنواف أحمد الشحي، جائزة الشوط الأول «اللون الأحمر» بسباق عيد الاتحاد الخمسين الوطني لقوارب التجديف التراثية فئة 40 قدماً، الذي نظمه النادي تحت مظلة دائرة الثقافة والسياحة أبوظبي، بمشاركة 65 قارباً و1105 بحارين تسابقوا في 4 أشواط تحمل ألوان علم الدولة، لمسافة 4 أميال بحرية حتى خط النهاية أمام القرية التراثية على كورنيش أبوظبي، وحصد القارب «الريم» لسمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، جائزة الشوط الثاني «الأخضر»، فيما توج بجائزة الشوط الثالث القارب «الناصي» للنادي البحري للفنون والسياحة بالشارقة، «الأبيض».

وحاز جائزة الشوط الرابع «أسود» القارب «فكتوريوس» للشيخ ناصر بن حمد آل خليفة، وحصد جائزة أفضل محمل تراثي، النوخذة بيات محمد بالطويل المزروعي، وتوج الفائزين سعود عبد العزيز الحوسني وكيل دائرة الثقافة والسياحة أبوظبي وحميد سعيد بولاحج الرميثي المدير العام لنادي تراث الإمارات، بحضور محمد جمعة المنصوري المدير التنفيذي للخدمات المساندة بالنادي، وعلي عبد الله الرميثي المدير التنفيذي للدراسات والإعلام بالنادي، وريتا عون عبدو المدير التنفيذي لقطاع الثقافة في دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي.

عروض

وأقيمت عروض للمحامل التراثية المشاركة داخل منطقة كاسر الأمواج على كورنيش أبوظبي أمام المنصة الرئيسية للقرية التراثية، وقدمت خلالها نماذج من العادات والتقاليد التي كان يمارسها الآباء والأجداد، كما أقيم معرض بحري في القرية التراثية احتوى على نماذج للسفن، ومجموعة كبيرة من الأدوات التي استعملها أهل البحر في الإمارات قديماً، وقُدم خلاله عرض للحرف التقليدية ذات العلاقة بالتراث البحري.

وقال النوخذة جمعة محمد حثبور الرميثي الخبير التراثي القائم على المعرض إن المشاركة في الفعالية رسالة هادفة لتعريف الزائرين من أبناء الإمارات والضيوف من مختلف الجنسيات بتاريخ وتراث الدولة، لاسيما الجانب البحري من تراثنا العريق الواجب علينا أن نحافظ عليه ونعتز به.

وشهدت القرية التراثية التابعة للنادي بمناسبة عيد الاتحاد الخمسين برامج احتفالية مصاحبة للسباق، حيث شاركت إدارات النادي المختلفة ومراكزه النسائية والشبابية بأنشطة متنوعة عكست تراث الدولة البحري والبري والحرفي وأتاحت الفرصة للزوار والسياح للتعرف عليه.

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