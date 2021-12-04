شعار «الخمسين» يزيّن قمصان لاعبي «أبوظبي للكريكيت»

المصدر: أبوظبي - وام

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احتفل منظمو دوري أبوظبي للكريكيت بعيد الاتحاد الخمسين خلال مباريات الدوري التي أقيمت باستاد زايد للكريكيت في أبوظبي، وزين شعار «الـ 50» قمصان لاعبي فريق أبوظبي للكريكيت وبألوان علم الدولة، حيث ارتدى الفريق المضيف قمصاناً تذكارية بهذه المناسبة الخاصة خلال مباراة الفريق مع دلهي بولز في دوري أبوظبي للكريكيت.

وقال مات باوتشر الرئيس التنفيذي لنادي أبوظبي للكريكيت: فخورون بأن نكون جزءاً من مسيرة الاتحاد في هذا العام الاستثنائي وخلال مباريات عطلة نهاية الأسبوع لم تكن هناك طريقة مناسبة للاحتفال بهذه المناسبة أكثر من ارتداء شعار الـ 50 بألوان العلم على قمصان اللاعبين.

وأضاف: مباريات دوري أبوظبي فرصة لمجتمع الكريكيت في العاصمة للالتقاء سوياً في هذه المناسبة الخاصة ولدعم فريق أبوظبي في البطولة من أجل الفوز بها للمرة الأولى.

وأعرب ليام ليفينجستون قائد فريق أبوظبي عن سعادته بالمشاركة في الاحتفالات وقال: سعدت بقيادة فريق أبوظبي في المناسبة السعيدة، استمتعنا جميعاً، حيث إن الإمارات بلد رائع أتطلع حقاً للاستمرار فيها، وآمل أن تكتمل الاحتفالات بالعام الخمسين بتحقيق الانتصار والمضي قدماً للفوز بالبطولة وإهدائها لجماهيرنا في الدولة.

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