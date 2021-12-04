احتفالية «الخمسين»في منافسات «الرابيد» للشطرنج

المصدر: (دبي - عدنان الغربي)

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شهد افتتاح بطولة العرب الفردية للرجال والسيدات للشطرنج السريع «الرابيد» في دبي احتفالية بعيد الاتحاد الخمسين للدولة وسط فرحة المشاركين بالحدث .

فيما حقق الأستاذ الدولي الكبير الجزائري بلال بلحسين ذهبية الرجال محققاً 7 نقاط بعد تعادله مع الأستاذ الاتحادي السوري مالك قونيلي «الوصيف».

وأحرزت الأستاذة الاتحادية الأردنية بشرى الشعيبي ذهبية السيدات

وجاء بالمركز الثالث للرجال الأستاذ الدولي المخضرم اليمني بشير القديمي بفوزه في الجولة الأخيرة على المغربي الأستاذ الدولي الياس مسلك، واستحقت الأستاذة الدولية الكبيرة المصرية وفاء شروق الميدالية الفضية للسيدات متقدمة على صاحبة المركز الثالث الدولية السورية منار خليل.

وافتتح الشيخ نهيان بن سعيد بن طحنون آل نهيان البطولة، وتم خلال حفل الافتتاح الاحتفال بعيد الاتحاد الخمسين للدولة وسط فرحة غمرت المشاركين، وحضر الحفل الشيخ سعود بن عبد العزيز المعلا رئيس الاتحاد العربي للشطرنج وتيمور عبد الجليل القنصل العام لجمهورية قرقيزستان في الدولة.

والدكتور سرحان المعيني رئيس اتحاد الإمارات للشطرنج وعبد المجيد الهرمودي الأمين العام للاتحاد وظافر عبد الأمير رئيس الاتحاد العراقي للشطرنج وخالد عز الدين الأمين العام للاتحاد الفلسطيني وقاسم المرشدي سفير التواصل الاجتماعي والإنساني.

وقال الشيخ نهيان بن سعيد بن طحنون آل نهيان: نشكر الله على ما أنعم به علينا من قيادة لا تدخر جهداً في سبيل رفعة الوطن وتحقيق سعادة المواطنين والمقيمين، تواصل مسيرة التنمية الشاملة والمستدامة التي وضع قواعدها الآباء المؤسسون، حتى أصبحت دولة الإمارات واحة للسعادة والرخاء والأمن والأمان، ونموذجاً يحتذى على مستوى العالم في السلام والتسامح وقبول الآخر، يعيش الجميع على أرضها في تناغم كامل وانسجام تام، يشاركون في تحقيق الإنجازات للوصول بالدولة إلى المرتبة الأولى في جميع المجالات.

وأثنى الشيخ نهيان بن سعيد بن طحنون آل نهيان على المستوى التنظيمي الرائع الذي ظهرت به بطولة الفردي، مشيراً إلى المستوى العالي الذي أظهرته اللجنة المنظمة للبطولة وكل اللجان العاملة، والعمل الجاد الذي قام به القائمون عليها، معتبراً أن البطولة حققت النجاح التنظيمي المطلوب، وأظهرت مستويات فنية عالية، وأكد أن النجاح تحقق بالتعاون الواضح بين اتحاد الإمارات للشطرنج والاتحاد العربي للعبة.

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