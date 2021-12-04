«أبوظبي للدراجات» يحتفل بعيد الاتحاد بجولة «مدار السرطان»

المصدر: (العين - وام)

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نظم نادي أبوظبي للدراجات الهوائية بمدينة العين جولة مجتمعية حول مدار السرطان Tropic of Cancer، ضمن احتفالات الدولة بعيد الاتحاد الخمسين بحضور معالي الدكتور مغير خميس الخييلي رئيس دائرة تنمية المجتمع، وبمشاركة أكثر من 150 دراجاً من الفرق المجتمعية.

انطلقت الجولة من وادي ادفنشر بالقرب من جبل حفيت باتجاه مدار السرطان في منطقة القوع، حيث قطع المشاركون مسافة 200 كيلو متر ذهاباً وإياباً.

وتقدم معالي مغير الخييلي بأسمى آيات التهاني والتبريكات إلى القيادة الرشيدة وشعب دولة الإمارات بمناسبة عيد الاتحاد الخمسين مؤكداً أن الاحتفاء بهذه المناسبة الوطنية الغالية فرصة لتجديد الولاء والانتماء لقيادتنا الرشيدة التي لم تدخر جهداً من أجل إسعاد المواطنين والمقيمين، وجعل الإمارات دولة عصرية ذات مكانة مرموقة ينعم شعبها بالخير والأمان.

وأشاد معاليه بجهود نادي أبوظبي للدراجات الهوائية لنشر الوعي بأهمية ركوب الدراجات الهوائية سواء للرياضة أو للمتعة أو وسيلة للتنقل، نظراً لفوائدها المتعددة للصحة الجسدية والنفسية، ومساهمتها في الحفاظ على البيئة.

فيما أعتبر النخيرة الخييلي المدير التنفيذي لنادي أبوظبي للدراجات الهوائية إن عام الخمسين يشكل مرحلة جديدة في تاريخ ومسيرة دولتنا الحبيبة، وقال: نجدد العهد بالسير خلف قيادتنا الرشيدة، وصون هويتنا الوطنية، ورفع راية دولة الإمارات عالية خفاقة في جميع المجالات، لتبقى الدولة مثالاً حياً على تلاحم القيادة والشعب ونموذجاً للازدهار والنمو والرفاهية والأمان على مستوى العالم بأسره.

يذكر أن إمارة أبوظبي تقع على خط العرض 23.5 ما يجعلها من المناطق الواقعة ضمن مدار السرطان، وتشترك الإمارات والهند والصين والمكسيك وعدة دول أخرى بميزة جغرافية كونها تقع ضمن هذا المدار.

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