سالم عبد الرحمن ثالث بطولة «عيد الاتحاد» للشطرنج

المصدر: (الفجيرة – البيان الرياضي)

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فاز المصري الأستاذ الدولي الكبير باسم أمين بالمركز الأول ببطولة «عيد الاتحاد» للشطرنج التي أقيمت على شاطئ المظلات بالفجيرة تحت رعاية الشيخ مكتوم بن حمد الشرقي رئيس نادي الفجيرة، وجاء الصربي الأستاذ الدولي الكبير ميلادينوفيك ثانياً، والإماراتي الأستاذ الدولي الكبير سالم عبد الرحمن ثالثاً، وتصدرت الإماراتية عائشة المراشدة فئة تحت 6 سنوات.وأكد الدكتور عبدالله علي آل بركت رئيس مجلس الإدارة بأن قوة البطولة تكمن في وجود نخبة من اللاعبين المميزين وعلى رأسهم المصنفون من أفضل 100 لاعب شطرنجي حول العالم.

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