فرحة إماراتية بعيد الاتحاد وألقاب مونديال «إكس كات»

المصدر: الفجيرة - محمد فضل

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شهدت مياه الفجيرة أمس فرحة مزدوجة باحتفالات عيد الاتحاد الخمسين، من خلال مسيرة بحرية، وألقاب مونديال «الإكس كات» وتوج الشيخ عبد الله الشرقي رئيس اتحاد الإمارات لبناء الأجسام واللياقة البدنية، زوارق الإمارات بألقاب الجولة الثانية لجائزة الفجيرة الكبرى من بطولة العالم للزوارق السريعة «الإكس كات» التي يستضيفها نادي الفجيرة البحري.

واحتل زورق أبوظبي 4 بقيادة فالح المنصوري والأمريكي تورنتي المركز الأول في زمن 41:30 دقيقة، يليه زورق شرطة دبي 3 بقيادة الثنائي عارف الزفين ونادر بن هندي، ثم زورق شرطة أبوظبي 5 بقيادة راشد الطاير وماجد المنصوري، فيما احتل زورق الفيكتوري 7 المركز السادس بقيادة محمد المطلعي والسويدي أريك ستارك.

وحضر التتويج أحمد إبراهيم المدير التنفيذي لنادي الفجيرة البحري ومحمد عبد الله حارب المدير التنفيذي لنادي دبي الدولي للرياضات البحرية، ومحمد المري مدير إدارة الفيكتوري بالإنابة، وسالم الرميثي رئيس بعثة نادي أبوظبي الدولي للرياضات البحرية.

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