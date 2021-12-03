محمد البلوشي يطوف إمارات الدولة

المصدر: (دبي - البيان الرياضي)

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قام محمد البلوشي، بطل سباق الدراجات النارية الإماراتي، بجولة في الإمارات السبع، على دراجته، بهدف تسليط الضوء على تراث الدولة، وجمال مناطقها المختلفة، ابتهاجاً بعيد الاتحاد الخمسين لتأسيس الدولة، وانطلق البلوشي في رحلته من قلعة الفجيرة، وتوقف على جبل جيس في رأس الخيمة، ثم وصل لحديقة العلم في عجمان، وغابات القرم في أم القيوين. وتوقف عند «صخرة الأحفور»، في الشارقة، بينما وصل إلى سوق التوابل ودار الاتحاد في دبي، قبل أن يختتم جولته في أبوظبي، حيث توقف عند عدد من أبرز معالمها، وتحديداً قصر الوطن والكورنيش.

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