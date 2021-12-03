جائزة زايد الكبرى للهجن تحتفي بعيد الاتحاد

المصدر: أبوظبي - محمد صادق

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اختتمت، أمس، منافسات جائزة زايد الكبرى للهجن، التي أقيمت ضمن فعاليات مهرجان الشيخ زايد بمشاركة آلاف المطايا من هجن أبناء الدولة ودول مجلس التعاون، وأقيم اليوم الختامي وسط احتفالية بعيد الاتحاد الخمسين، وشهد جانباً من المنافسات معالي الشيخ سلطان بن حمدان بن محمد آل نهيان مستشار صاحب السمو رئيس الدولة، رئيس اتحاد الإمارات لسباقات الهجن، رئيس اللجنة العليا المنظمة لمهرجان الشيخ زايد المنافسات.

فيما توج الشيخ راشد بن حمدان بن محمد آل نهيان، رئيس هيئة طيران الرئاسة، الفائزين بالرموز،وانتزعت «سيوف» لمحمد الكتبي الناموس سيف الحول المفتوح في الشوط الرئيس الأول، بالإضافة إلى جائزة 3 ملايين درهم، وانتزعت أغلى رموز المهرجان في 12.17.4 دقيقة، وبفارق 5 ثوان عن «الشقية» لحمدان جابر، التي جاءت بالمركز الثاني.

تألق

وشهدت المنافسات تألق شعار المضمر حمد راشد غدير الكتبي، وحصده 3 رموز على التوالي والتتويج بثاني أغلى الرموز وبندقية الزمول المفتوح، إضافة إلى سيف وبندقية الحول والزمول المحليات، إذ حلق «مبهر» ببندقية الزمول المفتوح في الشوط الرئيس الثاني، إضافة إلى 2 مليون درهم، بزمن 12.25.4 دقيقة، بعد منافسة شرسة مع «النجمي» لحمدان جابر.

وأهدت «أصفهان» شعار الكتبي سيف الحول المحليات، ومليونين ونصف المليون درهم، وتجاوزت خط النهاية أولاً بزمن 12.22.4 دقيقة وبفارق بسيط عن «بغداد» لمانع علي حماد، بينما كان الرمز الثالث على التوالي لـ«منهي» وبندقية الزمول المحليات في الشوط الرابع، مسجلاً توقيتاً قدره 12.40.5 دقيقة، تاركاً المركز الثاني لـ«غازي» لغانم العويسي.

وشهد الشوط الخامس منافسات الحول المحليات من فئة الإنتاج، ونجحت «الريف» لأحمد الخييلي في خطف سيف الحول المحليات الإنتاج، و2.5 مليون درهم، بزمن 12.19.3 دقيقة وبفارق أقل من 3 ثوان عن «العاصمة» لعبيد العامري.

وحصد شعار «بخيب» سالم بن لوتيه العامري الناموس وبندقية الزمول المحليات الإنتاج في الشوط السادس عن طريق «ما يخاف»، ونال شعار أحمد الحلامي آخر رمزين في المهرجان بالتتويج بسيف وبندقية الحول والزمول المهجنات الإنتاج، في الشوطين السابع والثامن، وخطف «إنجاز» سيف الحول ونال «موج» بندقية الزمول المهجنات الإنتاج,

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