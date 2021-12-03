الإمارات تفوز بشرف تنظيم دورة ألعاب غرب آسيا البارالمبية الرابعة 2024

المصدر: البيان

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فازت الإمارات بشرف تنظيم دورة ألعاب غرب آسيا البارالمبية الرابعة 2024, جاء ذلك خلال إجتماع المكتب التنفيذي للإتحاد البارالمبي لمنطقة غرب آسيا بمملكة البحرين الشقيقة على هامش دورة الألعاب البارالمبية الآسيوية للشباب برئاسة الدكتور عبدالزراق أحمد بني رشيد رئيس الإتحاد وبحضور الدكتور طارق بن خادم رئيس مجلس إدارة نادي الثقة للمعاقين والأمين العام للإتحاد الدكتور مصباح إبراهيم جعفر والسادة أعضاء المكتب التنفيذي ممثلى اللجان البارالمبية الوطنية.

وفي هذا الصدد صرح الدكتور عبدالرزاق أحمد بني رشيد رئيس الإتحاد بأن الاتحاد البارالمبي لمنطقة غرب آسيا، هو اتحاد رياضي إقليمي يعمل تحت مظلة اللجنة البارالمبية الآسيوية كجزء من الحركة البارالمبية الدولية، ويشرف على إحدى مناطقها الواقعة جغرافيا في غرب القارة الآسيوية، ويعمل الاتحاد على توحيد جهود اللجان البارالمبية الوطنية في المنطقة بهدف الارتقاء بالرياضة البارالمبية وتحقيق التميز والتقدم الفني والتنظيمي على كافة المستويات الرياضية.

كما أكد الدكتور طارق بن خادم أن استضافة الدورة تأتي وفق رؤية دولة الإمارات وتنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم إمارة الشارقة في استضافة مختلف البطولات الرياضية ولا سيما بطولات رياضة ذوي الإعاقة، مشيراً الى المكانة العالية والمرموقة للإمارات وقدرتها الفائقة على تنظيم مختلف الأحداث الرياضية.

وعبر عن خالص شكره وتقديره لرئيس الاتحاد البارالمبي لمنطقة غرب آسيا على ثقته بإسناد استضافة الدورة الرابعة مشيراً بتجارب الإمارات المتعددة في استضافة البطولات الرياضية لذوي الاعاقة في مختلف الألعاب.

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