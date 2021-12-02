غداً.. انطلاق بطولة العالم للسبارتن في ليوا

المصدر: أبوظبي ـ البيان الرياضي

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تنطلق غدا بطولة العالم للسبارتن بصحراء ليوا بمنطقة الظفرة، وينظمها مجلس أبوظبي الرياضي بالتعاون مع سبارتن العالمية لأول مرة في منطقة الشرق الأوسط وخارج الولايات المتحدة، ويشارك في البطولة نخبة من الرياضيين على مستوى العالم، والناشئين والفرق المتأهلة، إضافة إلى المشاركين في السباقات المجتمعية المخصصة لمختلف الأعمار، حيث تعد من أهم وأكبر بطولات التحدي والقدرة للياقة البدنية، وتمثل أقوى سباقات العقبات والحواجز في العالم، ما يعد تنظيم الحدث امتداداً ناجحاً لخطط استقطاب الفعاليات العالمية الكبيرة التي ترسخ مكانة أبوظبي كمركز ووجهة عالمية للرياضة والرياضيين.

وتبدأ المنافسات بتحدي النخبة للرجال لمسافة 21 كلم عبر الكثبان الرملية لصحراء ليوا، يليه منافسات النخبة للسيدات، ثم تبدأ منافسات الأطفال للفئة العمرية من 12 ـ 14 سنة على مدى ميلين، ويستمتع الأطفال بين 4 إلى 6 سنوات بالمشاركة في دورة حواجز بطول نصف ميل، حيث يمكن للآباء الركض مع أطفالهم كما خصص سباق لمسافة ميل واحد للأطفال من سن 6 إلى 11 عاماً، ويشهد برنامج اليوم الأول تحدي الرئيس التنفيذي لمؤسسة سبارتن العالمية.

ويقام على هامش بطولة العالم للسبارتن أبوظبي عدد من الفعاليات والأنشطة الترفيهية والثقافية والموسيقية.

ورحب عارف العواني الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي بالمشاركين في البطولة العالمية، والاستمتاع بجمال صحراء ليوا والتضاريس الصحراوية وكرم ضيافة أهل الإمارات، مؤكداً أن المجلس حرص على توفير كل عوامل النجاح لتقديم نسخة استثنائية مبهرة خاصة وأنها المرة الأولى التي تقام فيها البطولة خارج الولايات المتحدة، وتم تسخير جميع المقومات للحدث العالمي الذي أعددنا له الخطط التنظيمية لإخراجه بحلة مميزة تواكب السمعة العالمية المرموقة لأبوظبي وريادتها في تنظيم الفعاليات الكبرى.

وأضاف: فخورون بتنظيم مجموعة مميزة من الفعاليات الرياضية العالمي والتي تدل على تفاعل نخبة رياضيي العالم والمؤسسات والاتحادات الرياضية الدولية مع ما تقدمه أبوظبي من مبادرات رياضية جاذبة وتنوع مميز في الفعاليات، إضافة إلى أن البطولة تأتي بالتزامن مع احتفالات الدولة باليوم الوطني الخمسين مما يزيد من أهمية ورونق الحدث.

وأكد جو دي سينا مؤسس سبارتن العالمية ثقته بأن نسخة أبوظبي ستكون الأجمل على الإطلاق في تاريخ بطولات سبارتن، وقال: نهنئ الإمارات بالعيد الوطني الخمسين، حيث كان العالم شاهداً على الإنجازات التي حققتها الإمارات في شتى المجالات، ونشكر مجلس أبوظبي الرياضي لحرصه على الشراكة مع سبارتن العالمية.

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