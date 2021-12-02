بدء العد التنازلي لبطولة دبي الدولية للقفز بالمظلات

المصدر: دبي- فائز بجبوج

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بدأ العد التنازلي لبطولة دبي الدولة السادسة للقفز بالمظلات، والتي تحظى برعاية ودعم وكبيرين من سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، وتتزامن مع احتفالات الدولة باليوبيل الذهبي للإقامة بدولة الإمارات، ويحتضن المنافسات نادي سكاي دايف دبي في جميرا، وتستمر حتى17 الجاري، حيث يتم وصول المتسابقين من مختلف أنحاء العالم يومي 6 و7 ديسمبر، ثم يمنح كل قافز الفرصة على التدريب وفق اللائحة المنظمة للبطولة، وبعدها تنطلق المنافسات.

ومع اقتراب موعد الحدث الأكبر من نوعه على صعيد المظلات عالمياً بعد الجائحة فإن الاستعدادات على قدم وساق، حيث يلبس نادي سكاي دايف دبي أحلى ثوب لهذا العرس العالمي، وتُجرى حالياً وضع اللمسات الأخيرة لـ44 خيمة للمتسابقين إلى جانب مكاتب اللجنة المنظمة واللجان المنبثقة عنها والمكاتب الإدارية والطبية والإعلامية والمرافق اللوجستية والمخازن.

وتقوم اللجنة المنظمة للحدث بتطبيق معظم التعديلات، التي تطرأ على قوانين اللعبة نظراً لما يتوافر لديها من إمكانات هائلة، حيث ستتم تطبيق بعض التعديلات على قانون اللعبة في التزحلق على الماء وخاصة فيما يخص الاتجاهات حتى تزداد صعوبة قبل أن يتم تطبيقها في بطولة العالم بأمريكا في الأسابيع المقبلة.

من جانب آخر وصل، أول من أمس، الخبير الدولي الألماني هيلموت شليش رئيس حكام البطولة، وسبقه الحكم الدولي نائب رئيس الحكام والمسؤول عن مسابقة التزحلق على الماء، وجاسبر منسق اللجنة الفنية.

وأكد سامح حبيب مدير عام شركة ميديا لاند المسؤولة عن تجهيز الموقع وتشييد الخيام أن 112 عاملاً شاركوا بإشراف المهندس تامر الهنداوي على مدى عشرة أيام لإعداد موقع الحدث.

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