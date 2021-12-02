3 لاعبين في صدارة «عربية الشطرنج» وأية معتز تضمن ذهبية السيدات

المصدر: دبي - البيان الرياضي

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تصدر 3 لاعبين الجولة الثامنة من بطولة العرب الفردية للشطرنج، التي ينظمها اتحاد الإمارات للشطرنج، في قاعة فندق أوكسيدينتال الجداف في دبي، بالتعاون مع الاتحاد العربي، برصيد 6 نقاط، وهم المصنف الأول، الأستاذ الدولي الكبير الجزائري بلال بلحسين، والأستاذ الدولي القطري عزيز حسين، والأستاذ الدولي التونسي أمير الزعييبي، وفازت المتصدرة الأستاذة الدولية المصرية آية معتز، على الجزائرية الأستاذة الدولية الكبيرة أمينة مزيود، بفوز مستحق للمصرية، لتضمن ذهبية بطولة العرب 2021، قبل الجولة الأخيرة، برصيد 7.5 نقاط، من 8 جولات، ولتستحق لقب أستاذة دولية كبيرة.

وكان عزيز حسين خسر خلال الجولة، على يد الجزائري بلال بلحسين، فيما انتهى لقاء أمير الزعيبي، والأستاذ الاتحادي المغربي الياس مسلك بالتعادل، فيما فاز الأستاذ الدولي السوري بشير عيتي، على الأستاذ الدولي المصري أمير محب، والأستاذ الاتحادي اللبناني عمرو الجاويش، على نظيره الأستاذ الاتحادي الليبي العربي أبوبكر.

وفي منافسات السيدات، تقاسمت الأستاذة الاتحادية الأردنية بشرى الشعيبي، نقطة المباراة مع مواطنتها الأستاذة الاتحادية غيداء العطار، لتصل كل منهن إلى 5.5 نقاط، وفازت الجزائرية الأستاذة الدولية لينا ناصر، على الأستاذة الاتحادية العراقية سالي عبد الزهرة، وخسرت المصنفة الأولى، الأستاذة الدولية الكبيرة المصرية وفاء شروق، من الأستاذة الدولية الجزائرية صابرينا الأطرش، وفازت لاعبة منتخبنا الوطني، روضة السركال الدولية، على نظيرتها العراقية زينب فياض، ليصبح رصيد ها 5.5 نقاط، متساوية مع 3 لاعبات على المركز الثالث.

افتتاح

وافتتح الدكتور سرحان المعيني رئيس اتحاد الإمارات للشطرنج، مجريات الجولة، بحضور خالد عز الدين الأمين العام للاتحاد الفلسطيني للشطرنج، وظافر عبد الأمير رئيس الاتحاد العراقي للشطرنج، وعدد من أعضاء الاتحادات العربية للشطرنج، وتحظى الجولة بمشاركة قياسية لـ 66 لاعباً ولاعبة، بمعدل 34 لاعباً و32 لاعبة، يمثلون 19 دولة، وتقدم المعيني رئيس اتحاد الإمارات للشطرنج، بالشكر للاتحاد العربي للشطرنج، على الثقة باتحاد الإمارات، لاستضافة أقوى البطولات العربية، مؤكداً أن بطولة العرب في نسختها الحالية، تستقطب أفضل لاعبي ولاعبات الشطرنج على المستوى العربي، مبيناً أن الرعاية الكريمة التي تحظى بها رياضة الشطرنج، تسهم دوماً في تحقيق النجاح المنشود لأي تظاهرة عربية وعالمية، والتي بدورها تبرز الوجه الحضاري والرياضي والسياحي للدولة.

وعبّر المعيني عن فخره باستضافة الإمارات أكبر الفعاليات والبطولات الشطرنجية على مستوى العالم حالياً، أهمها بطولة العالم للرجال، بين بطل العالم النرويجي ماغنوس كارلسن، ومتحديه الروسي يان نيبومنياتشي، وبطولة العالم للمدارس، والتي تقام على أرض المعارض في إكسبو 2020.

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