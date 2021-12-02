المصادقة بـ "الإجماع" على نقل مقر الاتحاد الآسيوي للرجبي إلى الإمارات

المصدر: وام

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صادق المكتب التنفيذي للاتحاد الآسيوي للرجبي بالإجماع على قرار نقل مقر الاتحاد من هونج كونج إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، وتحديدا دبي، مع عرض هذا القرار على الجمعية العمومية لاستيفاء الشكل القانوني واعتماده بشكل نهائي خلال الاجتماع المزمع عقده اليوم .

وكان المكتب التنفيذي قد عقد اجتماعه أمس في دبي بحضور 10 أعضاء حضوراً فعليا، ومشاركة 5 آخرين عبر خاصة الاتصال المرئي عن بعد بإجمالي 15 عضوا، حيث صادقوا على قرار نقل مقر الاتحاد إلى دبي والذي كان قد تم توقيعه في شهر يونيو الماضي، وحسب النظام الأساسي لابد أن يصادق عليه المكتب التنفيذي وتعتمده الجمعية العمومية التي تضم 34 دولة في أقرب اجتماع وهو المقرر له اليوم.

ووصف قيس الظالعي رئيس الاتحادين الآسيوي والعربي - في تصريح لوكالة أنباء الإمارات "وام" قرار الموافقة على نقل المقر بالإجماع بـ "التاريخي" نظراً لأن له إجراءات قانونية معقدة، ولكنه يجسد ثقة المجتمع القاري في دولة الإمارات العربية المتحدة، وهو ما يمثل "دبلوماسية رياضية" وقوة ناعمة وتجسيد حقيقي أن تقود الإمارات اتحادا قاريا وتحقق له إنجازات كبيرة في وسط جائحة كبيرة.

وأضاف أن وجود ممثلي 27 دولة من إجمالي 34 موجودين حاليا في دبي تزامنا مع إقامة إكسبو 2020 دبي، في نفس الوقت مع احتفالات الدولة بعيد الاتحاد الخمسين، يعد ترويجا كبيرا للإمارات في المجتمع القاري، وكذلك نجاح كبير للاتحاد الآسيوي للرجبي.

وأشار إلى أن "عمومية" الاتحاد الآسيوي سيحضرها ممثلو 25 دولة علاوة على 9 دول عبر خاصية الاتصال المرئي، بإجمالي 34 دولة ومن المنتظر أن يعتمدوا أيضا قرار نقل المقر بالإجماع ثقة في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وقال إن من بين القرارات التي صادق عليها المكتب التنفيذي الموافقة على انضمام عضو جديد إلى أسرة الرجبي الآسيوي ممثلة في سلطنة عمان التي ستكون العضو رقم 35 في الجمعية العمومية للاتحاد، وهو أمر جديد له دلالة في ظل رئاسة الإمارات للاتحاد القاري ..مشيرا إلى أن انضمام اللجنة العمانية للرجبي للاتحاد الآسيوي بعد إشهارها، كان يتطلب دعما وتزكية دولتين وهو ما تم بالفعل حيث دعمت الإمارات الطلب وقامت قطر بتزكيته لتنضم دولة خليجية جديدة إلى أسرة الرجبي الآسيوي.

وكشف النقاب عن جهود تبذل أيضا على المستوى الخليجي لانضمام دولتين أخرتين هما الكويت ومملكة البحرين، وأيضا المالديف، متوقعا أن يصل عدد أعضاء الجمعية العمومية إلى 38 دولة في السنة المقبلة.

وأوضح الظالعي أن المكتب التنفيذي اعتمد أيضا روزنامة بطولات الموسم الجديد حيث تقترب فيه عدد البطولات إلى ما يقارب من 16 بطولة، وهو ما يعتبر عودة قوية لنشاط الاتحاد، والذي كان عدد بطولاته قد وصل في عام 2019 إلى 26 بطولة قبل جائحة كورونا، في حين لم يشهد عام 2020 إقامة أي بطولة في ظل توقف النشاط تماما، أما في العام الحالي فقد أقيمت 3 بطولات فقط، وبالتالي فإن اعتماد إقامة 16 بطولة في 2022 يعد عودة قوية لنشاط الرجبي الآسيوي، مع احتمالية زيادة العدد إلى 19 بطولة.

وعلى هامش انعقاد المكتب التنفيذي للاتحاد الآسيوي للرجبي وقبل انعقاد الجمعية العمومية، عقد الاتحاد في دبي مساء أمس، حفل توزيع جوائزه السنوية على أفضل 4 شخصيات بذلوا جهدا كبيرا لصالح اللعبة على مدار الموسم 2021، حيث تم تكريم رئيس اتحاد جوام باعتباره أكثر رئيس اتحاد متعاون، علاوة على تكريم أفضل حكم من سيرلانكا دوهراي فيدرادو، في حين نال منتخب الصين للسيدات لقب الأفضل في عام 2021 نظراً لمشاركته للمرة الأولى في أولمبياد طوكيو 2020، في حين نال عارف بورده من أفغانستان جائزة أفضل شخصية إدارية أفنت عمرها في خدمة الاتحاد لأكثر من 30 عام.

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