الجودو يحتفل بعيد الاتحاد الخمسين في خورفكان

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

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يحتفل اتحاد المصارعة والجودو وأنديته غداً، في صالة نادي خورفكان، بعيد الاتحاد الخمسين، من خلال بطولة «عيد الاتحاد الخمسين للناشئين والرجال للجودو»، التي تقام برعاية محمد بن ثعلوب الدرعي رئيس الاتحاد، بمشاركة 134 لاعباً من 11 نادياً.

وشددت اللائحة على ضرورة الالتزام بكل الضوابط والشروط الخاصة باللعب النظيف التي جاءت في البند الأول من شروط المسابقة، وسمحت لائحة منافسات الناشئين بمشاركة اللاعبين المواطنين، وعدد مفتوح من اللاعبين لكل وزن، كما يسمح بمشاركة مواليد 2007 لكن بشرط موافقة ولي الأمر، وتوقيع المدرب.

وثمن محمد بن ثعلوب الدرعي رئيس اتحاد المصارعة والجودو التعاون المستمر مع مجلس الشارقة الرياضي برئاسة عيسى هلال الحزامي، مما أسهم في اتساع رقعة المشاركة، موجهاً شكره إلى كافة الجهات المساهمة في انطلاق هذه البطولة متمنيا التوفيق للجميع.

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