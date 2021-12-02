نادي الإمارات يحتفي بعيد الاتحاد الـ50 بفقرات شيقة وفعاليات ترفيهية

المصدر: رأس الخيمة - وام

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نظم نادي الإمارات الثقافي الرياضي برأس الخيمة احتفالية بمناسبة عيد الاتحاد الخمسين للدولة حضرها المهندس الشيخ سالم بن سلطان القاسمي رئيس دائرة الطيران المدني برأس الخيمة.

وتضمن الحفل العديد من الفقرات الشيقة ضمن برنامج وطني شامل عبر موسيقى شرطة رأس الخيمة، ومسرحية الخمسينية وأمسية شعرية وفقرات ومسابقات والعديد من الفعاليات الترفيهية الممتعة.

حضر الاحتفال يوسف عبد الله البطران عضو المجلس الوطني رئيس مجلس إدارة نادي الإمارات وأحمد عبد الله الشحي عضو المجلس الوطني الاتحادي ومحمد الكيت المستشار في الديوان الأميري ومنذر محمد بن شكر مدير عام بلدية رأس الخيمة وكافة أعضاء مجلس إدارة وشركات نادي الإمارات وعدد من ممثلي الدوائر المحلية والاتحادية.

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