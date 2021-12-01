الشارقة يحتفل بأبطال «عيد الاتحاد الخمسين للرماية»

المصدر: الشارقة - البيان الرياضي

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أقامت إدارة الألعاب الفردية بنادي الشارقة، حفل استقبال وتكريم لأبطال فريقي الرماية والقوس والسهم، المتوجين ببطولة عيد الاتحاد الخمسين للرماية، وبطولة كأس الإمارات للقوس والسهم، على التوالي، وذلك بحضور المهندس سليمان عبد الرحمن الهاجري عضو مجلس الإدارة، رئيس إدارة الألعاب الفردية، وأعضاء الإدارة، وعبد الرحمن المليحي، والمهندس حسن عبد الرزاق، والأجهزة الفنية والإدارية.

كان فريق القوس والسهم، قد فرض سيطرته، وتصدر بطولة كأس الإمارات للقوس والسهم، (المرحلة الثالثة) بـ 7 ميداليات ملونة، منها 3 ذهبيات وفضيتان وبرونزيتان، بينما نجح أبطال الرماية في التتويج بالمركز الأول، في بطولة عيد الاتحاد الخمسين للرماية لفئة الناشئين، بحصولهم على الثلاثة مراكز الأولى.

وأوضح رئيس إدارة الألعاب الفردية، خلال كلمته في الاحتفالية التي أقيمت بمجلس الإدارة في الحزانة، أن النتائج المحققة، نتاج عمل المنظومة كاملة، من جهاز إداري وفني، مشيداً باللاعبين، وبروح العزيمة والإصرار التي تحلوا بها، وبفضلها حققوا المركز الأول عن جدارة واستحقاق، ومشيراً إلى أن الإدارة تعمل على الدوام، لتوفير بيئة مثالية للاعبين، وتلبية كافة المتطلبات، لتحقيق أفضل النتائج.

تابع الهاجري: نادي الشارقة لا يرضى بغير المركز الأول، ولدينا ثقة كبيرة في جميع اللاعبين، لتحقيق أهداف النادي وطموحاته في جميع المنافسات، مضيفاً أن النادي لديه خطط واستراتيجيات بعيدة المدى، لتأهيل اللاعبين، عبر المشاركة في البطولات الخارجية، لزيادة خبراتهم وصقلهم، لرفد منتخبات الدولة المختلفة، بالعناصر القادرة على التمثيل المشرف، ورفع علم الإمارات في كافة المحافل الخارجية.

وقدّم رئيس الألعاب الفردية، شكره وتقديره لمجلس الشارقة الرياضي، والذي يعمل مع الأندية لتطوير وتأهيل لاعبي الألعاب الفردية، والذي نتج عنه تفوق كبير للإمارة، وأصبح لاعبوها ينتشرون في منتخبات الألعاب الفردية المختلفة، مشيداً بالدعم والاهتمام الكبير، الذي يوليه مجلس الإدارة للألعاب الفردية، والذي بفضله تمضي ألعاب النادي نحو الأمام، وتحقق نتائج مميزة في جميع الساحات.

وفي ختام الاحتفال، طالب الهاجري، اللاعبين، بالمحافظة على مستواهم، بمواصلة العمل الجاد، والاستعداد دائماً للمشاركة في جميع المنافسات، لإضافة مزيد من الإنجازات والنجاحات للشارقة.

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