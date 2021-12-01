عبد المنعم الهاشمي: إرث الآباء المؤسسين يصلح لكل زمان ومكان

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

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أكد عبد المنعم الهاشمي رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي للجوجيتسو أن التاريخ يدون اليوم خمسين عاماً مضت على قيام دولة الإمارات الحبيبة التي أصبحت إحدى أكبر الدول نمواً وتطوراً، وأن الشعب الإماراتي يستذكر في هذه المناسبة الوطنية الجليلة شهداء الوطن البواسل الذين قدموا أرواحهم فداءً لبلادهم وسطروا أروع الملاحم في التضحية والإخلاص والولاء.

وأضاف «ترك لنا الآباء المؤسسون إرثاً قيّماً لبناء الدول، يصلح لكل زمان ومكان، أساسه المتين الإرادة والعزيمة والتضحية، ولعل عيد الاتحاد الخمسين يشكل فرصة للتأمل في إنجازات الخمسين عاماً الماضية في الوقت الذي نستعدّ للانطلاق نحو المئوية، وقد حققت دولتنا إنجازات على كل صعيد لا سيما في مجالات الفضاء والعلوم والاقتصاد والسياسة، وهي إنجازات تحققت رغم كل التحديات، لإننا نعيش في دولة لا تعرف المستحيل وتنطلق من رؤية قيادتها الرشيدة وآبائها المؤسسين في تحويل التحديات إلى فرص وإنجازات».

وقال: «نجدد في هذه المناسبات العظيمة العهد بحماية هذا الوطن، والمحافظة عليه، والانتماء والولاء له ولقيادته الرشيدة، الضامن الأساس لرفعته وسعادته».

واختتم: «تختلط لدينا مشاعر الفرح بمرور نصف قرن على قيام الاتحاد، بالألم لفراق من كانوا بالأمس القريب بيننا، والفخر بمن بذلوا دماءهم الذكية دفاعاً عن الوطن وإعلاءً لراية الحق ونصرة المظلوم، ونستحضر في هذا اليوم أبهى مشاهد العز والبطولة والتضحية، ونستقي العبر والدروس العظيمة من شهداء الإمارات الذين سلكوا دروب الحق والإنسانية في سبيل صون مكتسبات الوطن وإنجازاته، والحفاظ على قيم وإرث الآباء المؤسسين في الدفاع عن قيم الحق والأخوة ونصرة المظلوم وترسيخ الأمن والأمان والاستقرار في المنطقة».

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