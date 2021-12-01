1295 سباحاً في «مونديال أبوظبي 2021»

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

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بلغ عدد السباحين والسباحات المسجلين في بطولة العالم للسباحة للمسافات القصيرة (25 متراً)، التي ينظمها مجلس أبوظبي الرياضي بصالة «الاتحاد آرينا» بجزيرة ياس خلال الفترة من 16 وحتى 21 من الشهر الجاري، 1295 سباحاً وسباحة، وذلك بعد إغلاق باب التسجيل للبطولة الأهم والأقوى في تاريخ بطولات العالم، ووصل عدد السباحين الرجال إلى 697 سباحاً، فيما وصل عدد السباحات 598 سباحة، بينما وصل عدد مرافقي الفرق إلى 490 شخصاً ما بين مدرب وإداري.

ويمثل الإمارات في البطولة 6 من السباحين والسباحات هم يوسف المطروشى وسالم غالب غانم ومحمد المرزوقي ومحمد حمد وليلى الخطيب وسارة عكاشة، فيما يشارك 8 حكام إماراتيين في الحدث العالمي ضمن 65 حكماً سيديرون المنافسات، يتقدمهم الحكمان الدوليان فيصل درويش ومحمد فرج سليمان، بجانب جاسم الشحي وعبد الله عباد وخميس العتيبة وخالد حبيب وطارق آل علي، وراشد المسماري، كما تم اختيار 13 حكماً للتواجد ببطولة المياه المفتوحة من قبل الاتحاد الإماراتي للسباحة بالإضافة إلى 4 حكام في مسابقات الغطس العالي.

ترتيبات

من جانبه أكد عبد الله الوهيبي مدير البطولة أن التحضيرات تجري على قدم وساق، لإكمال كل الترتيبات في توقيت جيد، مشيراً إلى أنه يتم إنهاء إجراءات اختيار الحكام والفنيين الدوليين المقرر تكليفهم بإدارة المسابقات خلال بطولة العالم والمسابقات المختلفة، ومتابعة ترتيبات وتجهيزات مواقع المسابقات بكل أنواعها وتجهيز مواقع الفعاليات بالشكل الأمثل.

وقال: هناك عدد كبير من الفعاليات المصاحبة للبطولة.

وتوقع الوهيبي بطولة مختلفة وحافلة بالإثارة والتشويق، قائلاً: انتظروا حدثاً استثنائياً في كل شيء، فالمشاركة في بطولة العالم ومنافساتها بأبوظبي، ستكون مختلفة بشكل كبير وقوية لأنها أول بطولة عالمية لـ«الفينا» تقام بعد أولمبياد طوكيو 2020، وكذلك قيمة الجوائز المالية المرتفعة التي اعتمدها الاتحاد الدولي للسباحة أخيراً، تعزز من مستوى المنافسة، فضلاً عن رغبة كل السباحين في الحضور إلى أبوظبي والاستمتاع بجودة التنظيم العالمية التي طالما أثنى عليها الرياضيون في البطولات المختلفة.

يذكر أن بطولة العالم ومهرجان أبوظبي للألعاب المائية، يشهدان إقامة 44 مسابقة خلال أيام البطولة، منها ما يقام للمرة الأولى مثل سباق التتابع في المياه المفتوحة المختلط، ويضم كل فريق في المنافسات أربعة رياضيين، بواقع سباحين وسباحتين، وسيتم دعوة أفضل 10 سباحين من الرجال والسيدات في الألعاب الأولمبية السابقة، للمشاركة في نهائيات ماراثون كأس العالم للسباحة في المياه المفتوحة لمسافة 10 كم.

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