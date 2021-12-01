فرحة إيطالية أسترالية في افتتاح مونديال الفجيرة للإكس كات

المصدر: الفجيرة – محمد فضل

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توج الشيخ سيف بن حمد بن سيف الشرقي، رئيس نادي الفجيرة الدولي للرياضات البحرية، أبطال الجولة الأولى من بطولة العالم للزوارق السريعة فئة الإكس كات التي يستضيفها نادي الفجيرة بإقامة 3 جولات رئيسية منها، وتختتم يوم السبت المقبل بكورنيش كاسر الأمواج بالنادي البحري.

واحتل الزورق الإيطالي – الأسترالي تربال 2 بقيادة جيوفاني كاربتيلا وداري نيكلسون المركز الأول بعد أن قطع الزورق مسافة السباق المقدرة بنحو 16 لفة في زمن قدره 47:27 دقيقة، يليه زورق أبوظبي «5» بقيادة الثنائي راشد الطاير وماجد المنصوري بزمن 48.46 دقيقة، وجاء زورق شرطة دبي «3» بقيادة الثنائي عارف الزفين ونادر بن هندي في المركز الثالث بزمن قدره 48:03 دقيقة، فيما احتل زورق الفيكتوري 7 المركز الرابع بقيادة الثنائي محمد المطلعي والسويدي أريك ستارك بزمن قدره 48:14 دقيقة.

وتعرض زورق أبوظبي «4» لعطل فني مع بداية اللفة السادسة ولحق به الزورق الإيطالي 17 والكويت 16 لذات السبب.

حضر التتويج أحمد إبراهيم، المدير التنفيذي لنادي الفجيرة البحري، ومحمد عبد الله حارب، المدير التنفيذي لنادي دبي الدولي للرياضات البحرية، ومحمد المري، مدير إدارة الفيكتوري بالإنابة، وسالم الرميثي، رئيس بعثة نادي أبوظبي الدولي للرياضات البحرية.

وتتواصل اليوم منافسات جائزة الفجيرة الكبرى للزوارق السريعة -إكس كات- حيث سيكون الجمهور مع موعد آخر مع الإثارة في تمام الساعة الثانية والنصف من بعد الظهر، حيث تخوض الزوارق المشاركة السباق الثاني في الجولة يسبقه محاولتا تسجيل أفضل زمن لتحديد المنطلقين في الفترة الصباحية.

إشادة

أشاد الشيخ سيف بن حمد بن سيف الشرقي، رئيس نادي الفجيرة البحري، بافتتاحية الجولة الأولى من سباق الزوارق السريعة مقدماً التهنئة للفائزين، ومتمنياً التوفيق لمن لم يحالفهم الحظ من خلال سباق اليوم والختامي يوم السبت المقبل، وأشار الشرقي إلى أن النادي البحري نجح في التنظيم وسخر كافة إمكاناته من أجل إنجاح الحدث الذي يقام على مدى 5 أيام، مشيداً في ذات الوقت بالحضور الكبير والاهتمام الذي يجده السباق من قبل حكومة الفجيرة.

متابعة

تابع راشد ثاني العايل المهيري، عضو مجلس إدارة نادي دبي الدولي للرياضات البحرية رئيس اللجنة الرياضية بالنادي، مشاركة الفريق في جائزة الفجيرة للزوارق السريعة -إكس كات- وحرص على حضور أولى مراحل الجولة مسانداً طاقم زورق فيكتوري 7 في المهمة الأولى على مياه بحر العرب، والتقى المهيري قبل السباق مع محمد المري مدير إدارة الفيكتوري بالإنابة، والمتسابقين محمد المطلعي وسلطان الظاهري والسويدي أريك ستارك، حيث حضهم على بذل الجهد وتقديم أفضل أداء في السباق الأول وأيضاً باقي مراحل الجولة الأولى التي تتضمن السباق الثاني اليوم، وسباق السرعة غداً، والسباق الثالث بعد غدٍ.

وأشاد المهيري باستضافة نادي الفجيرة الدولي للرياضات البحرية للحدث الكبير والجهود التنظيمية، متمنياً التوفيق للجميع في باقي مراحل الجولة العالمية، كما حرص على الالتقاء بمسؤولي الوفود وأطقم الفرق الإماراتية.

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