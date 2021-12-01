نخبة المشاركين في بطولة العالم للسبارتن يصلون أبوظبي غداً

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

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يصل اليوم إلى العاصمة أبوظبي، نخبة الرياضيين المشاركين في بطولة العالم للسبارتن، التي ينظمها مجلس أبوظبي الرياضي، بالتعاون مع سبارتن العالمية، لأول مرة في منطقة الشرق الأوسط، وتنطلق منافساتها غداً في ليوا بمنطقة الظفرة.

وتكتمل قائمة المشاركين في البطولة العالمية من الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا، الخميس، حيث يبدأ توافد المشاركين إلى موقع الحدث في صحراء ليوا اليوم، قبل انطلاق المنافسات الرسمية للبطولة.

وكشف المنظمون عن تخصيص حافلات لنقل المشاركين والمتابعين، من أكثر من موقع داخل مدينة أبوظبي، وقبل وقت كافٍ من بدء المنافسات، إضافة إلى حافلات من جزيرة ياس، ومطار أبوظبي الدولي.

كما كشف منظمو البطولة، عن جاهزية المخيمات المعدة خصيصاً لاستقبال الرياضيين، وأفراد المجتمع المشاركين في فئات البطولة المختلفة، واكتمال التجهيزات الخاصة بالبطولة، بالتعاون مع الجهات الحكومية المعنية، وتوفير الفرق الطبية والمتطوعين، لمساعدة المشاركين خلال مراحل المنافسات، إضافة إلى قرية الفعاليات، التي ستشهد العديد من الأنشطة الترفيهية والثقافية والتراثية.

أول مرة

وتقام بطولة العالم للسبارتن لأول مرة خارج الولايات المتحدة الأمريكية، بعد أن جذبت الآلاف من الأشخاص والرياضيين من مختلف أنحاء العالم، وبخاصة في المنطقة العربية بشكل عام، ودولة الإمارات بشكل خاص، والتي شهدت تنظيم أكثر من تحدٍ للسبارتن مؤخراً، بمشاركة واسعة من الأفراد من مختلف شرائح المجتمع.

وتنطلق البطولة غداً، بمنافسات النخبة للرجال لمسافة 21 كلم، عبر الكثبان الرملية في صحراء ليوا، تليها منافسات النخبة للسيدات، يعقبها المنافسات المخصصة للمشاركة المجتمعية.

يذكر أن سبارتن تأسست على يد العداء والمغامر الأمريكي جو دي سينا رئيس مؤسسة سبارتن العالمية، وهي عبارة عن سلسلة من سباقات الحواجز ذات المسافات المتفاوتة من الصعوبة، تتراوح من 3 كلم إلى 50 كلم، حيث تشمل أبرز الصعوبات على حمل حجر الأطلسي، زحف الأسلاك الشائكة، قفزة النار، رافعة هرقل، تحدي فوق الرافعة، تسلق الجبال، رمي الرمح، سحب الإطارات، واجتياز الجدار.

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