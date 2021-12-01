اتحاد الدراجات يحتفي بأبطال العرب

المصدر: دبي - عدنان الغربي

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أقام اتحاد الإمارات للدراجات الهوائية احتفالية أنيقة للاحتفاء بلاعبي ولاعبات المنتخبات الوطنية أبطال العرب في البطولة العربية للدراجات الهوائية التي أقيمت في مصر بين 12 و27 نوفمبر الماضي، والتي حققت فيها منتخباتنا الوطنية 44 ميدالية ملونة والمركز الثالث في ترتيب المنتخبات العربية.

وحضر الاحتفالية خالد المدفع الأمين العام المساعد للهيئة العامة للرياضة، ومنصور بوعصيبة رئيس اتحاد الإمارات للدراجات الهوائية ومحمد سعيد بن درويش المدير التنفيذي للجنة الأولمبية الوطنية، والمستشار إسماعيل الحوسني الأمين العام للاتحاد العربي للدراجات الهوائية.

وألقى رئيس اتحاد الدراجات كلمة تقدم فيها بالشكر إلى الهيئة العامة للرياضة واللجنة الأولمبية الوطنية على الدعم لمنتخباتنا الوطنية وتصدرهما حفل استقبال أبطال العرب تقديراً لجهودهم، ما يؤكد الدعم الذي تحظى به رياضة الدراجات الهوائية من قيادتنا الرشيدة، كما وجه الشكر للاعبي المنتخبات الوطنية في مختلف الفئات على جهودهم التي أسفرت عن تحقيق إنجاز غير مسبوق في البطولة العربية واحتلال مركز مشرّف من بين المنتخبات العربية المشاركة والتي ضمت 17 منتخباً وأبرز الدراجين العرب.

وأكد بوعصيبة أن ما تحقّق يعدّ خطوة إيجابية ودافعاً كبيراً قبل المشاركة في الاستحقاقات المقبلة، وفي مقدمتها الألعاب الخليجية في الكويت خلال شهر يناير المقبل والبطولة الآسيوية في مارس 2022، واصفاً إنجاز البطولة العربية بالتاريخي والمبهر، خصوصاً أن استعدادات المنتخبات أقيمت في ظروف صعبة بسبب الجائحة.

ثناء

من جهته أثنى خالد المدفع على جهود اللاعبين واللاعبات واتحاد الدراجات التي قادت الإمارات لتحقيق إنجاز كبير وحصد 44 ميدالية ملونة، مبدياً سعادته بالأجواء المميزة داخل أسرة الدراجات، والتي تعتبر مفتاح النجاح، مشيراً إلى أن الهيئة العامة للرياضة تحرص على دعم وتشجيع المواهب الرياضية وما تحقق يحتاج إلى الدعم والإشادة وسنعمل على تقديم المزيد من الدعم للأبطال لتكملة مسيرتهم الناجحة.

وصرح يوسف ميرزا قائد المنتخب الوطني للدراجات الهوائية أن النتائج الجيدة تحققت بفضل الدعم اللامحدود لقيادتنا الرشيدة ووقوف الهيئة العامة للرياضة واللجنة الأولمبية إلى جانب الاتحاد، موضحاً أن اللاعبين كانوا جميعاً في مستوى الثقة وعلى قدر المسؤولية وبذلوا كل طاقاتهم من أجل تشريف الإمارات في المحفل العربي، وقال: حاولنا أن يكون الحصاد 50 ميدالية تزامناً مع احتفالنا بالذكرى الخمسين لتأسيس دولتنا الحبيبة لكن وصلنا إلى 44 ميدالية ونعدكم بالمزيد في المشاركات المقبلة.

تكريم

حرص الأمين العام للجنة الأولمبية الوطنية محمد بن سليم، على تكريم عدد من النجوم الذين تألقوا في البطولة العربية، حيث قام بتكريمهم محمد بن درويش نيابة عن أمين عام اللجنة الأولمبية الوطنية، وشمل التكريم رئيس الاتحاد منصور بوعصيبة، وياسر الدوخي الأمين العام رئيس البعثة، وخليفة بن عمير نائب رئيس مجلس الإدارة رئيس البعثة، ويوسف ميرزا قائد المنتخب الوطني.

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