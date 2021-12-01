منتخب المواي تاي يصل إلى بانكوك للمشاركة في بطولة العالم

المصدر: بانكوك - البيان الرياضي

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وصلت، أمس، إلى بانكوك بعثة منتخبنا الوطني للمواي تاي، للمشاركة في فعاليات بطولة العالم للمواي تاي، التي تستضيفها العاصمة التايلاندية بانكوك، خلال الفترة من 3 -12 ديسمبر الحالي، ويرأس البعثة طارق المهيري عضو المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي IFMA – أمين عام الاتحاد العربي للمواي تاي المدير التنفيذي للاتحاد الإماراتي للمواي تاي والكيك بوكسينغ، وتضم البعثة الجهاز الفني المكون من المدير الفني للمنتخب عمر النعيمي، وسانيت سامات ومونغوكن كاليك، عادل جواد، خاناتيب شارين وجبريل أبو سنينة، بجانب 21، بالإضافة إلى طاقم التحكيم الإماراتي المكون من الحكام مشاري المنصوري، محمد صالح الحمادي، راشد آل علي، أحمد الخشوعي، موزة الغاوي، وبلقيس الظنحاني.

تحضيرات

وكان منتخبنا الوطني قد كثف من تحضيراته خلال الأيام الماضية للوصول إلى الجاهزية الفنية والبدنية استعداداً لبطولة العالم، والذي من المُقرر أن يُشارك فيها نحو 900 لاعب ولاعبة، يُمثلون 95 دولة، من خلال إقامة معسكر تدريبي داخلي لرفع مستوى اللياقة البدنية، وتطوير مهارات اللاعبين لمزيد من الإعداد للمشاركة الإيجابية بمشاركة المنتخب الفرنسي للمواي تاي، والذي شهد إقامة عدة نزالات مشتركة بالإضافة إلى استضافة بعض أندية الدولة لتبادل الخبرات بين اللاعبين.

وداع

وكانت البعثة قد غادرت الدولة عن طريق مطار أبوظبي الدولي، وقد حرص عبدالله النيادي رئيس الاتحاد على وداعها وحثها على التمثيل المشرف، والذي شكل حافزاً للاعبين لإبراز أفضل ما لديهم من جهود فنية ومجتمعية لتمثيل الرياضة الإماراتية خير تمثيل، طالباً منهم حصد الذهب بما يعكس المستوى الحقيقي، الذي وصلت له اللعبة على المستوى الداخلي والخارجي، ومواصلة النجاحات، التي تحققت مؤخراً في مختلف المشاركات الإقليمية والدولية، والتي كانت محل إشادة من الجميع.

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