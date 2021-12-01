منتخب الإمارات الشاب جاهز لـ«الآسيوية البارالمبية»
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أكمل منتخب الإمارات المشارك في دورة الألعاب الآسيوية البارالمبية للشباب التي تستضيفها البحرين بداية من غدٍ وحتى 6 ديسمبر الجاري تحضيراته للمشاركة القوية، حيث تشارك الإمارات بـ 24 لاعباً ولاعبة يخوضون غمار 5 رياضات مختلفة، هي: ألعاب القوى ورفعات القوى وتنس الطاولة، البوتشيا وتنس الريشة. و ثمن ماجد العصيمي رئيس اللجنة البارالمبية الآسيوية جهود مملكة البحرين الشقيقة في توفير أفضل الظروف لاستضافة الدورة .
من جانبه أكد ذيبان المهيري الأمين العام للجنة البارالمبية الإماراتية تطلعهم لأن تأتي مشاركة منتخب الإمارات قوية ومفيدة للاعبين الشباب.