منتخب الإمارات الشاب جاهز لـ«الآسيوية البارالمبية»

المصدر: المنامة - البيان الرياضي

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أكمل منتخب الإمارات المشارك في دورة الألعاب الآسيوية البارالمبية للشباب التي تستضيفها البحرين بداية من غدٍ وحتى 6 ديسمبر الجاري تحضيراته للمشاركة القوية، حيث تشارك الإمارات بـ 24 لاعباً ولاعبة يخوضون غمار 5 رياضات مختلفة، هي: ألعاب القوى ورفعات القوى وتنس الطاولة، البوتشيا وتنس الريشة. و ثمن ماجد العصيمي رئيس اللجنة البارالمبية الآسيوية جهود مملكة البحرين الشقيقة في توفير أفضل الظروف لاستضافة الدورة .

من جانبه أكد ذيبان المهيري الأمين العام للجنة البارالمبية الإماراتية تطلعهم لأن تأتي مشاركة منتخب الإمارات قوية ومفيدة للاعبين الشباب.

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