دبي تحتضن نخبة أبطال الأولمبياد للمبارزة

المصدر: دبي - البيان الرياضي

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أعلن مجلس دبي الرياضي عن تنظيم «بطولة إم كي الدولية للمبارزة» لسلاح الإيبيه التي تقام بالتعاون بين مجلس دبي الرياضي واتحاد الإمارات للمبارزة، وتنظمها أكاديمية إم كي للمبارزة في «مجمع حمدان الرياضي» يومي الجمعة والسبت المقبلين، ويشارك في منافساتها أكثر من 100 مشارك في مقدمتهم أبطال أولمبيون من حملة الميداليات في أولمبياد طوكيو.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحافي الذي عقد في مقر مجلس دبي الرياضي وتحدث خلاله الشيخ سالم القاسمي رئيس الاتحادات الآسيوي والعربي والإماراتي للمبارزة، وسعيد حارب أمين عام مجلس دبي الرياضي، وميخائيل كوزيف مدير ورئيس أكاديمية إم كي للمبارزة ومنظم البطولة.

وشكر الشيخ سالم القاسمي مجلس دبي الرياضي على استضافته للحدث في «مجمع حمدان الرياضي»، وقال: «نحن في الاتحاد الإماراتي والعربي والآسيوي ندعم هذه البطولة، وكل البطولات الدولية التي تقام في الدولة بشكل عام والتي تنظم في دبي بشكل خاص، ويعد اهتمام مجلس دبي الرياضي بهذه البطولة دليلاً على ريادتهم في دعم الألعاب الأولمبية، وهو الأمر الذي يحقق رؤية القيادة الرشيدة في الارتقاء بالألعاب الأولمبية بالدولة، وعلى الأخص رياضة المبارزة».

وأضاف الشيخ سالم القاسمي: «إن تنظيم بطولة دولية في دبي واستضافة لاعبين دوليين لهم برنامج دولي ولهم إنجازات دولية، سيمنح الفرصة للاعبينا للاحتكاك مع هؤلاء اللاعبين المحترفين والاستفادة من خبراتهم، وأشكر الإعلام على تواجدهم ودعمهم للبطولة وأنشطة اتحاد الإمارات للمبارزة».

إضافة مهمة

وأعرب سعيد حارب عن سعادته بتنظيم هذه البطولة التي تمثل إضافة مهمة لأجندة الفعاليات الرياضية، خصوصاً أنها تعلق برياضة أولمبية مهمة، وتضم البطولة نخبة من حملة الميداليات في أولمبياد طوكيو، وأكد أن استضافة مجمع حمدان الرياضي للبطولة تؤكد المكانة التي يحتلها هذا المجمع الرياضي الكبير متعدد الاستخدامات، والذي يستضيف سنوياً العديد من الفعاليات الدولية الكبرى، والتي كان آخرها النسخة الأكبر من بطولة العالم للكاراتيه التي أقيمت خلال الفترة من 16 إلى 21 نوفمبر 2021 بمشاركة أكثر من 1000 رياضي ورياضية من 117 دولة.

وأشاد سعيد حارب بجهود اتحاد الإمارات للمبارزة لدعم تنظيم مثل هذه البطولات وجهود ميخائيل كوزيف وأكاديمية إم كي للمبارزة التي تساهم في تطوير هذه الرياضة وزيادة عدد ممارسيها، والتي نأمل أن تساهم هذه الجهود في تكوين بطل أولمبي إماراتي.

ومن جانبه قال ميخائيل كوزيف: «إن فكرة تنظيم مثل هذا الحدث الدولي في «مجمع حمدان الرياضي» تهدف إلى جذب الأنظار إلى مستوى التطور والحداثة في المنشآت الرياضية بالدولة ومن أبرزها مجمع حمدان، وهذه البطولة تمثل فرصة للعمل بروح الفريق الواحد لإبراز الصورة المبهجة لدبي إلى العالم أجمع».

ويشارك في البطولة 3 أبطال أولمبيين في المبارزة أبرزهم الرومانية آنا ماريا بوبسيكو المصنفة ثانية على مستوى العالم، إلى جانب الإستونية كاترينا ليهيس المصنفة خامسة على العالم، والأوكراني إيغور ريزلين المصنف الثالث على مستوى العالم.

50

قال عبد الله شهداد مدير مجمع حمدان الرياضي: «إن مجمع حمدان الرياضي يستضيف أكثر من 50 فعالية سنوياً، من بينها 20 بطولة دولية، كما يعد مقراً لأكثر من 20 أكاديمية بينها أكاديمية المبارزة المنظمة للبطولة، ونحن سعداء بأن تكون إحدى الأكاديميات التي تتخذ من «مجمع حمدان الرياضي» مقراً أن تنظم هذا الحدث الدولي بالتعاون مع اتحاد الإمارات للمبارزة، ومجمع حمدان الرياضي جاهز لاستضافة 15 رياضة أولمبية».

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