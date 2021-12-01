فعاليات مميزة في بطولة العالم للسبارتن بليوا

المصدر: (أبوظبي - البيان الرياضي)

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أعلن مجلس أبوظبي الرياضي عن برنامج فعاليات بطولة العالم للسبارتن، التي تقام الجمعة والسبت المقبلين بصحراء ليوا بمنطقة الظفرة، وينظمها المجلس بالتعاون مع «سبارتن» العالمية، لأول مرة في منطقة الشرق الأوسط.

كما كشف المجلس عن برنامج حافل بالأحداث والأنشطة التنافسية والترفيهية على مدار يومي البطولة العالمية، والتي ستشمل ثلاث فئات هي النخبة والفرق وبطولة مخصصة لناشئي سبارتن، إضافة إلى بطولة مجتمعية ستقام على هامش الحدث العالمي.

وسيقام على هامش البطولة عدد من الفعاليات والأنشطة الترفيهية والثقافية والموسيقية في المخيمات التي تم تجهيزها لاستقبال الحضور سواء من المشاركين أم المتابعين، حيث يتضمن البرنامج أحداثاً على مدار الساعة. ويتوقع أن تشهد البطولة مشاركة كبيرة من نخبة الرياضيين على مستوى العالم، حيث تعد من أهم وأكبر بطولات التحدي والقدرة، وتمثل أيضاً أقوى سباقات العقبات والحواجز في العالم.

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