5 رياضات تنعش حركة السياحة في حتا

المصدر: دبي ـ علي الظاهري

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تعتبر منطقة حتا وجهة مفضلة لدى الكثيرين من محبي الرياضات التشويقية والمغامرات، حيث توفر خيارات رياضية وتجارب استثنائية للسياح والزوار القادمين إليها من داخل الدولة وخارجها، وبرزت في حتا 5 رياضات خلال الفترة الماضية أسهمت في تعزيز حركة السياحة الرياضية في المنطقة، وهي: الدراجات الهوائية الجبلية، قوارب التجديف «الكاياك»، والهايكنغ، ركوب الخيل، وممارسة رياضات التحدي.

1 الدراجات الهوائية الجبلية: انتشرت الدراجات الهوائية الجبلية بصورة كبيرة في حتا نظراً لما تملكه من مسارات مميزة تجعل مرتاديها يعيشون أجواء من المتعة بالقرب من الأودية والجبال، وأسهم تميز حتا بموقعها الجغرافي في استضافة العديد من المسابقات الإقليمية والدولية الخاصة بركوب الدراجات الجبلية، لعل أبرزها استضافة النسخة الثانية من سباق «هيرو دبي حتا» في نهاية أكتوبر الماضي إحدى الجولات الثلاث من سلسلة بطولة «هيرو» العالمية للدراجات الهوائية الجبلية، التي تعد إحدى أهم البطولات السنوية على أجندة الاتحاد الدولي للدراجات الهوائية وأقيمت على مسار جبلي فريد.

2 قوارب «الكاياك»: ويستقطب سد حتا محبي رياضة التجديف، حيث تتوفر في بحيرة السد مجموعة كبيرة من قوارب «الكاياك»، التي تتناسب مع مختلف المراحل العمرية، وتعتبر تجربة التجديف استثنائية في سد حتا نظراً لوجود المياه الهادئة وراء السد، ما جعل المكان من المعالم الرئيسية للسياح والزوار .

3 رياضة الهايكنغ: وتستقبل حتا العديد من محبي رياضة الهايكنغ، حيث تم إعداد مسارات جبلية معتمدة دولية وبمواصفات عالمية، ويتوافد العديد من محبي هذه الرياضة خاصة في عطلة نهاية الأسبوع، حيث تنطلق معظم رحلات الهايكنغ من بعد تجربة قيادة الدراجات الهوائية التي تنطلق من «وادي هاب»، ثم يصل المغامرون إلى نقطة تبدأ عملية الصعود إلى الجبال ليختار كل فريق المسار الذي يناسبه .

4 الفروسية: وبدأت تنتشر الإسطبلات وأندية الفروسية في حتا بعد الإقبال الواسع من أهالي وشباب المنطقة على ممارسة هواية الفروسية، لتصبح تجربة ركوب الخيل خياراً متاحاً أمام الزوار والسياح، حيث بإمكانهم اكتشاف المنطقة عن قرب من خلال قيادة الخيول والتجول بين المزارع وعلى مقربة من السد، حيث بإمكان الشخص التعرف على حياة أهل المنطقة قديماً من خلال هذه الجولة السياحية الاستثنائية التي لا تنسى.

5 تحدي الوحل: وتعتبر بطولات التحدي من أهم الفعاليات التي تميز حتا، حيث يحرص مجلس دبي الرياضي على تنظيم العديد من الأنشطة والمسابقات الرياضية الممتعة والتي تشهد مشاركة واسعة من مختلف الفئات والأعمار، منها على سبيل المثال لا الحصر أصعب بطولات التحدي «تحدي الوحل» الذي استضافته المنطقة شهد مشاركة نحو 1500 مشارك في مطلع نوفمبر الماضي إضافة إلى العديد من البطولات والتحديات الأخرى.

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