تعديل موعد «عربية السلة» في الإمارات

المصدر: دبي-ياسر قاسم

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قرر الاتحاد العربي لكرة السلة تعديل موعد بطولة منتخبات الرجال التي تستضيفها الإمارات وإقامتها من 9 إلى 16 فبراير المقبل بدلاً من الأسبوع الأخير من يناير مراعاة لظروف مشاركة المنتخبات الخليجية في دورة ألعاب دول مجلس التعاون المزمع إقامتها في الكويت في النصف الأول من يناير.

وقال اللواء «م» إسماعيل القرقاوي رئيس الاتحادين العربي والإماراتي إن اتحاده راعى ارتباط الفرق الخليجية بدورة الألعاب من جهة بحيث تكون هناك فترة زمنية كافية للتحضير للبطولة العربية ومن جهة أخرى للاستعداد للمنافسات القارية سواء الآسيوية أو الأفريقية، مؤكداً أن النسخة المقبلة ستكون مسك ختام البطولات العربية لعام 2021 بعد النجاحات الكبيرة التي تحققت في بطولتي الأندية للسيدات والرجال في الأردن والإسكندرية، وأضاف القرقاوي إن الاتحاد حريص على تنفيذ برامجه من مسابقات ودراسات رغم جائحة كورونا.

وأوضح العميد عبدالله شلبي الأمين العام للاتحاد العربي أن ثمانية منتخبات أبدت موافقة مبدئية على المشاركة في النسخة الجديدة هي: الإمارات الدولة المضيفة ومصر والسعودية والبحرين والأردن وسوريا وتونس والجزائر واليمن مع توقع زيادة العدد في الأيام المقبلة، مشيراً إلى أن مجلس إدارة الاتحاد سيجتمع ظهر الخميس 17 فبراير، أي بعد ختام البطولة مباشرة على أن يعقد في السادسة مساء نفس اليوم الاجتماع التنسيقي للمناطق الأربع التابعة للاتحاد والذي يسبق اجتماع الجمعية العمومية في اليوم التالي لانتخاب مجلس إدارة جديد تمتد ولايته 4 سنوات مقبلة وفي حال عدم اكتمال النصاب القانوني تجتمع الجمعية يوم السبت 19 فبراير لانتخاب المجلس بشرط حضور ثلث العدد المسموح له بالانتخاب.

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