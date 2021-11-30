تواصل جولات بطولة العرب الفردية للشطرنج

المصدر: دبي - البيان الرياضي

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أُقيمت الاثنين في قاعة فندق أوكسيدينتال الجداف في دبي منافسات اليوم الخامس، الذي شهد مجريات الجولتين الخامسة والسادسة من بطولة العرب الفردية للرجال والسيدات، التي ينظمها اتحاد الإمارات للشطرنج بالتعاون مع الاتحاد العربي للشطرنج، بمشاركة قياسية لـ 66 لاعباً ولاعبة يمثلون 19 دولة عربية يتنافسون حتى الرابع من ديسمبر الجاري على لقب البطولة.

وافتتح منافسات الجولة السادسة الدكتور سرحان حسن المعيني رئيس اتحاد الإمارات للشطرنج، بحضور ظافر عبد الأمير رئيس الاتحاد العراقي للشطرنج، ورجائي السوسي الأمين العام المساعد للاتحاد العربي للشطرنج، وعدد من رؤساء الاتحادات العربية، وحشد غفير من روّاد ومتابعي الشطرنج في الدولة.

من جهته، عبّر ظافر عبد الأمير رئيس الاتحاد العراقي للشطرنج عن بالغ شكره وتقديره للشيخ سعود بن عبد العزيز المعلا رئيس الاتحاد العربي للشطرنج، لحفاوة الاستقبال والكرم الفياض الذي وجدته جميع الوفود المشاركة في البطولة.

وقال: «إن ذلك ليس مستغرباً من الإخوة والأشقاء في دولة الإمارات، متمنياً التوفيق لجميع المشاركين، مؤكداً ثقته في أن البطولة ستحظى بنجاح باهر بفضل الدعم والرعاية والإمكانات الكبيرة المتوفرة لها، وممتدحاً جهود اتحاد الإمارات للشطرنج ممثلاً برئيس الاتحاد الدكتور سرحان حسن المعيني في استضافة بطولة العرب الفردية للرجال والسيدات، مشيراً إلى استضافة الإمارات للعديد من الأحداث العالمية الشطرنجية الراهنة، والتي تقام لأول مرة في الشرق الأوسط». وقال: «ليس مستغرباً أن تفوز الإمارات بالاستضافة، وتحقق نجاحاً مشرّفاً كعادتها في تنظيم جميع الأحداث العربية والعالمية في مختلف المجالات، فهي تملك الإمكانيات وتتمتع بدعم قادتها ومتابعة وجهود كوادرها الإدارية المتميزة».

وأضاف عبد الأمير والذي يترأس الوفد العراقي أن المنتخب العراقي للشطرنج يشارك في هذه النسخة من البطولة العربية بلاعبين ولاعبتين ونتطلع لتحقيق أفضل النتائج والعودة إلى العراق مرفوعي الرؤوس، بعد أن تهيأنا للمشاركة في هذا المحفل العربي الكبير منذ أن تم الإعلان عنه.

نتائج

تلقى الأستاذ الدولي المصري أمير محب خسارته الأولى في خلال الجولة الخامسة من البطولة على يد الأستاذ الدولي المغربي الياس مسلك، فيما انتهى لقاء الطاولة الثانية بين الأستاذ الدولي الكبير التونسي أمير زعيبي والأستاذ الدولي الأردني سامي سفريني بنتيجة التعادل، وعلى الطاولة الثالثة تمكن القطري الأستاذ الدولي عزيز حسين من تحقيق الفوز على حساب الأستاذ الدولي المغربي محمد تيسير، وعلى الطاولة الرابعة انتهى اللقاء بين المصنف الأول على البطولة الأستاذ الدولي الكبير الجزائري بلال بلحسين والأستاذ الدولي المصري محمد عزت بنتيجة التعادل، فيما تلقى لاعب منتخبنا الأستاذ الدولي سعيد اسحق من اللاعب الدولي اليمني صالح العقربي.

وأفرزت نتائج الجولة السادسة عن فوز الأستاذ الدولي القطري حسين عزيز على الطاولة الأولى في لقائه مع الأستاذ الدولي المغربي الياس مسلك لينفرد بالصدارة موقتاً برصيد 5 نقاط، وفاز الأستاذ الدولي الكبير الجزائري بلال بلحسين على نظيره الأستاذ الدولي المصري أمير محب، كما فاز الأستاذ الدولي الكبير التونسي أمير زعيبي على الأستاذ الاتحادي الليبي العربي أبو بكر، وتمكن الأستاذ الدولي الأردني سامي سفريني من تحقيق الفوز على حساب منافسه اليمني صالح العقربي.

خسارة أولى

تلقت لاعبة المنتخب الوطني بطلة العالم للناشئات الدولية روضة السركال خسارتها الأولى في البطولة من المصرية الأستاذة الدولية الكبيرة آية معتز في الجولة الخامسة، فيما تمكنت الأردنية الأستاذة الاتحادية بشرى الشعيبي من تحقيق الفوز على المصنفة الأولى المصرية الأستاذة الدولية الكبيرة وفاء شروق، وانتهت نتائج الطاولات الثالثة والرابعة والخامسة بنتيجة التعادل، حيث تعادلت الأستاذة الدولية الكبيرة الجزائرية أمينة مزيود مع مواطنتها الأستاذة الدولية لينا ناصر، كما تعادلت لاعبة منتخبنا الدولية عائشة سرحان المعيني مع السورية الدولية فاطمة الزهراء مراد، وتعادلت الجزائرية الأستاذة الدولية صابرينا الأطرش مع العراقية الأستاذة الاتحادية سالي عبد الزهرة.

وجاءت أبرز نتائج الجولة السادسة من بطولة السيدات على النحو التالي: تلقت الأستاذة الدولية الجزائرية صابرينا الأطرش الخسارة على يد المصرية الأستاذة الدولية الكبيرة آية معتز لتنفرد المصرية بالعلامة الكاملة ست نقاط من 6 جولات ولتقترب كثيراً من الظفر بلقب البطولة، وعلى الطاولة الثانية تعادلت الأستاذة الدولية الكبيرة الجزائرية أمينة مزيود مع نظيرتها الأردنية الأستاذة الاتحادية بشرى الشعيبي، كما تعادلت الجزائرية الأستاذة الدولية لينا ناصر مع منافستها العراقية زينب الفياض.

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