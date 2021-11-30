«فتيات الشارقة للشطرنج» يطلق بطولة الأسرة العربية

المصدر: الشارقة-البيان الرياضي

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أعلن نادي الشطرنج والثقافة للفتيات بالشارقة، عن إطلاق بطولة الأسرة العربية للشطرنج الخاطف، بالتعاون مع الاتحاد العربي للشطرنج، صباح يوم السبت المقبل.. تقام البطولة من خلال نظام الفرق، حيث يتكون كل فريق مع لاعبين أساسيين ولاعب احتياطي.

وتبلغ قيمة جوائز البطولة خمسة آلاف دولار، يحصل صاحب المركز الأول على 1500دولار، والثاني 1200 دولار، والثالث 900 دولار، والرابع 700 دولار، والخامس 600 دولار.

أكدت نجلاء الشامسي رئيس مجلس إدارة نادي الشطرنج والثقافة بالشارقة، أن اقامة البطولة تأتي ضمن خطط النادي الرامية إلى تطوير اللعبة وتوسيع قاعدة المشاركات من قبل جميع أفراد المجتمع.

وأضافت: تواجد الأسرة العربية بصفة خاصة في بطولة يعني الكثير ويدعم اللعبة ويشجع المنافسة داخل المنزل، وهو أمر إيجابي يسعى النادي لتحقيقه.

تجدر الإشارة إلى أن النادي حدد شروط المسابقة، في أن يكون لاعبو الفريق من منتسبي أحد الاتحادات العربية، على أن يتكون الفريق من أسرة واحدة من الدرجة الأولى سواء زوج أو زوجة، أب وأبنائه، أم وأبنائها، أخوة، أخوات، على أن يتم إظهار أي إثبات لصلة القرابة.

وفي الشرط الثاني، تم تحديد نظام الوقت بـ3 دقائق لكل نقلة مع إضافة ثانيتين لكل نقلة منذ بداية المباراة، ومن ضمن نظام البطولة أيضاً إذا كان عدد الفرق المسجلة أقل من 7 فرق يتم استخدام نظام الدوري الكامل وإذا كان عدد الفرق المسجلة أكثر من 7 فرق يتم تطبيق النظام السويسري للتزويج.

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