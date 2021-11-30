الحمرية يكرّم شرطة الشارقة

المصدر: الشارقة - البيان الرياضي

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تسلّم اللواء سيف الزري الشامسي قائد عام شرطة الشارقة درعاً تذكارية من نادي الحمرية الثقافي الرياضي، تكريماً وتقديراً من إدارة النادي للقيادة العامة لشرطة الشارقة للدعم الذي قدمته المتمثل في تعزيز الأمن والأمان، وتأمين مجرى السباق في البطولة العربية الأولى للتجديف الشاطئي، وقدم الدرع التذكارية المقدم ماجد سعيد حميد المهيري مدير البطولة العربية الأولى للتجديف الشاطئي.

وأكد اللواء الشامسي، حرص شرطة الشارقة على التعاون البنّاء مع مختلف المؤسسات بمختلف مجالاتها، لتعزيز شعور الأمن والأمان، والمشاركة بمختلف المجالات التي تصب في خدمة المجتمع، مشيراً إلى أن القيادة تولي اهتماماً خاصاً في المجالات الرياضية تحقيقاً لرؤية القيادة الرشيدة في الارتقاء بمسيرة الرياضة والشباب الإماراتي.

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