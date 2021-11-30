بطولة عيد الاتحاد الخمسين للمصارعة الشاطئية بخان الشارقة غداً

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

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ينظم اتحاد المصارعة والجودو بشاطئ منطقة الخان بالشارقة غداً برعاية محمد بن ثعلوب الدرعي رئيس الاتحاد، وبالتعاون مع مجلس الشارقة الرياضي بطولة عيد الاتحاد الـ 50 للمصارعة المفتوحة، والتي تقام لأول مره ابتهاجاً بتلك الذكرى الخالدة، والتي استعد لها الاتحاد مشاركة منه في هذه المناسبة الوطنية المجيدة، وحددت اللائحة إمكانية مشاركة أي نادٍ بعدد 4 لاعبين في كل وزن من فئتي الناشئين والأشبال لأعمار من بين 2007 – 2008 للأشبال ووزن 50 كجم، 60، وفوق 70 كجم.. أما بالنسبة لفئة الناشئين لمواليد ما بين سن 2005 – 2006 فتحددت أوزانهم ما بين 60 كجم و70، وفوق 70 كجم، والتي تقام طبقاً لقواعد الاتحاد الدولي للمصارعة.

وحددت اللائحة الفنية والتنظيمية للبطولة الأولى طريقة التسجيل وشروط اللعب واحتساب النقاط وصلاحيات اللجنة المنظمة للبطولة، بعدما أغلق باب التسجيل أول من أمس وفقاً للائحة، وسيكون الميزان التجريبي صباح غدٍ استعداداً للبطولة التي تنطلق أدوارها التمهيدية في التاسعة صباحاً بشاطئ الخان بالشارقة، وعند الثالثة عصراً تبدأ مراسم التتويج وتكريم الفائزين بالميداليات والكؤوس التذكارية التي رصدها الاتحاد ابتهاجاً بتلك المناسبة الخالدة.

وثمّن محمد بن ثعلوب الدرعي رئيس الاتحاد تعاون مجلس الشارقة الرياضي المستمر برئاسة عيسى هلال الحزامي، والذي أسهم في اتساع رقعة المشاركة، وشكر كل الجهات التي ساهمت في قيام البطولة الأولى، متمنياً للجميع التوفيق بالمشاركة في هذه المناسبة.

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