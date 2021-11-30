رماة الشارقة يتألقون في كأس الإمارات

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

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تواصلت منافسات كأس الإمارات للقوس والسهم للموسم 2021-2022، بإقامة الجولة الثالثة بمنتجع الفرسان في أبوظبي، بمشاركة 67 رامياً من الجنسين من 11 نادياً، وسط تنافس قوي يعكس مساهمة هذه البطولة وفق استراتيجية الاتحاد في نشر وتعزيز قاعدة الممارسين لهذه الرياضة الأولمبية.

وجاءت إقامة الجولة الثالثة في أبوظبي، ترجمة لقرار سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان رئيس مجلس أبوظبي الرياضي، بإنشاء وتأسيس 6 أندية للرياضات الأولمبية منها نادي أبوظبي للقوس والسهم.

كما شهدت البطولة أجواء احتفالية بمناسبة عيد الاتحاد الخمسين للإمارات، بحضور الدكتور سعيد الكعبي رئيس اتحاد القوس والسهم، وحسن المزروعي الأمين العام للاتحاد، وعبد الله خوري رئيس لجنة التسويق والاستثمار، وهند الحوسني المدير المالي.

وعبّر الدكتور سعيد الكعبي رئيس الاتحاد، عن سعادته بتزامن إقامة الجولة الثالثة من كأس الإمارات، مع احتفالات عيد الاتحاد الخمسين، حيث يأتي «اليوبيل الذهبي» هذا العام خاصاً للغاية.. قال: نحن نستلهم من القيادة الرشيدة التطلعات لمواصلة بناء رحلة الإنجازات والعطاء، نحو مستقبل مشرق يواكب ما وصلت له الدولة من نهضة شاملة في كل المجالات، ونأمل أن تسير هذه الرياضة الأولمبية نحو آفاق واعدة تساهم من خلالها بإعداد أبطال قادرين على رفع راية الوطن.

من جانبه قال سلطان محمد الكعبي، الرئيس التنفيذي لشركة الفرسان القابضة: سعدنا باستضافة الجولة الثالثة للبطولة، لاسيما أنها جاءت مواكبة لاحتفالات عيد الاتحاد الخمسين.

وتقدم الكعبي بالشكر إلى رئيس وأعضاء اتحاد الإمارات للقوس والسهم، والقائمين على تنظيم هذه البطولة، وإلى مجلس التوازن الاقتصادي لدعمهم فريق القوس والسهم الذي يقوم بكل تدريباته في منتجع الفرسان الرياضي الدولي، معرباً عن سعادته بالإنجازات التي حققتها المباريات.

كانت نتائج البطولة، قد شهدت حصول عبيد الحمادي من نادي الشارقة على المركز الأول في فئة القوس الأولمبي رجال، يليه عبد الله الكتبي بالمركز الثاني وسلطان الكتبي بالمركز الثالث وكلاهما من نادي المدام.

وفاز أسامة سيتي، من نادي الشارقة بالمركز الأول في فئة القوس الأولمبي شباب، يليه محمد المزروعي ثانياً، ومحمد الشامسي ثالثاً وكلاهما من نادي الحمرية.

وفي فئة القوس الأولمبي سيدات، نالت عائشة المرزوقي من مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة المركز الأول، تليها أمينا نيماتوفا من الفجيرة للفنون القتالية بالمركز الثاني، وفالري ساردين من منتجع الفرسان بالمركز الثالث.

وفي القوس الأولمبي شابات، نالت مها الحوسني من مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة المركز الأول، تليها زميلتها حصة العوضي، وبالمركز الثالث علياء الأحمد من منتجع الفرسان.

وفي مسابقة القوس المركب لأصحاب الهمم، نال غلام خورشيد من نادي دبي لأصحاب الهمم المركز الأول، يليه حبيب البلوشي من نادي الثقة للمعاقين بالمركز الثاني، وجاء ثالثاً عبد الرحمن بلكوس من نادي دبي لأصحاب الهمم.

ونال وديع مطر من «دبي أرشرز» المركز الأول في فئة القوس المركب رجال، يليه أيوب قاسم من نادي دبي لأصحاب الهمم بالمركز الثاني، ونياشاث فيندو من نادي رماة دبي بالمركز الثالث.

وفي القوس الأولمبي ناشئين تحت 17 سنة، حقق خليفة الكعبي من نادي المدام المركز الأول، يليه عمر الأنصاري ثانياً وخالد سلطان ثالثاً وكلاهما من نادي الشارقة.

وفي فئة القوس الأولمبي ناشئين 15 سنة، حقق نادي الشارقة المراكز الثلاثة الأولى، فجاء حسن إبراهيم بالمركز الأول، وعبد الله علي ثانياً وصالح السركال ثالثاً.

وفي فئة القوس الأولمبي ناشئات 15 سنة، نالت مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة المراكز الثلاثة الأولى، عن طريق هند راشد المركز الأول، وآمنة العوضي بالمركز الثاني وروضة العوضي بالمركز الثالث.

وفي فئة القوس الأولمبي ناشئين 13 سنة، حقق نادي المدام المراكز الثلاثة الأولى عن طريق مطر خليفة سالم المركز الأول، وخليفة مصبح الكعبي ثانياً، وسالم الكعبي ثالثاً.

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