ختام ناجح للسباقات التمهيدية للصقور فئة العامة "فرخ"

المصدر: البيان

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اختتمت السباقات التمهيدية لرياضة الصقور فئة العامة "فرخ " والتي نظمها اتحاد الإمارات للصقور خلال شهر نوفمبر الجاري بالتعاون مع مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث بإجمالي ثمانية أيام ، حيث احتضن فعاليات السباقات ميدان الروية بإمارة دبي بمشاركة 597 صقراً ضمن أربع فئات هي: (جير شاهين - جير تبع - بيور جير - قرموشة )

وقد أقيمت السباقات للمرة الأولى بالتزامن مع عام الخمسين واحتفالات الدولة باليوبيل الذهبي تعبيراً عن الاحتفاء بإنجازات الوطن ومكتسباته من خلال تدشين فعاليات لرياضة يعتز بها الجميع لارتباطها بالتراث والهوية الوطنية وتاريخ دولة الإمارات العربية المتحدة الحافل بالنجاحات المشرفة.

وشهدت مختلف مراحل السباقات مشاركة مميزة من الصقارين المشاركين بمختلف الفئات، حيث حرصت اللجنة المنظمة على توفير كل سبل نجاح الحدث ليمنح المشاركين دفعة قوية للإعداد والتجهيز لخوض غمار البطولات المقبلة.

وتأتي تلك السباقات التي تقام للمرة الأولى تزامناً مع احتفالات الدولة باليوبيل الذهبي للاتحاد وعام الخمسين، ترجمة لرؤية وتوجيهات قيادتنا الرشيدة بإبراز الهوية الوطنية والصورة الذهنية المشرفة لتراث وثقافة دولة الإمارات والإنجازات التي سطرتها على مدى 50 عاماً مضت، وما سجلته من أروع فصول الأصالة بالحفاظ على عراقتها وثقافتها وتميزها، وما رسخه الآباء المؤسسون من قيم ومبادئ أصيلة ينعم الجميع بمردودها حتى اليوم.

وبمناسبة رعاية إكسبو 2020 دبي لبطولات الصقور، أكد الشيخ زايد بن حمد بن حمدان آل نهيان نائب رئيس اتحاد الإمارات للصقور أن إعلان إكسبو 2020 دبي رعاية البطولات التي يشرف عليها اتحاد الإمارات للصقور وهي " بطولة كأس إكسبو 2020 دبي للصيد بالصقور بالتلواح " وبطولة "درع إكسبو 2020 دبي " للإنتاج الوطني لسباقات الصقور، يعد أكبر دليل على ما يمثله التراث والموروثات الثقافية والتاريخية لدى جميع جهات وهيئات ومؤسسات الدولة التي تحرص على ترسيخ الاعتزاز بتراث الإمارات وتاريخها المشرف.

كما أشار راشد بن مرخان، أمين عام اتحاد الإمارات للصقور إلى أن رعاية إكسبو 2020 دبي لبطولات الصقور تمثل إضافة قوية لمسيرة الرياضات التراثية بصفة عامة ولرياضة الصقور على وجه الخصوص، مما يعزز دور اتحاد الإمارات للصقور في القيام بأحد أهم استراتيجيات عمله وتطبيق أهدافه الرامية إلى صون التراث والحفاظ عليه والترويج لمكتسباته ومنجزاته بصفة مستمرة.

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