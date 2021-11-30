فوتشي بطل كأس سوق دبي الحرة العالمي للغولف

المصدر: (دبي – فائز بجبوج)

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فاز موريس فوتشي بلقب الدورة السنوية الـ 28 لكأس سوق دبي الحرة العالمي للغولف الذي أقيمت جولته الأولى في نادي مونتغمري للغولف، بينما استضاف الدور النهائي نادي خور دبي للغولف واليخوت، وذلك بمشاركة نحو 80 لاعباً.

وهنأ كولم ماكلوكلين، النائب التنفيذي لرئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لسوق دبي الحرة، جميع الفائزين، وشكر الضيوف من قطاع الأسواق الحرة الذين قدموا إلى دبي للمشاركة بالمنافسة وأضاف: «أود أن أشكر أيضاً فريق العمل في سوق دبي الحرة ونادي مونتغمري للغولف ونادي خور دبي للغولف واليخوت على دعمهم المتواصل».

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