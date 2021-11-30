«نهوه» نجمة الإيذاع الأبكار في «جائزة زايد»

المصدر: أبوظبي ـ محمد صادق

ت + ت - الحجم الطبيعي

شهد ميدان الهجن بالوثبة في أبوظبي، أمس، منافسات اليوم الخامس من جائزة زايد الكبرى للهجن، التي تقام ضمن فعاليات مهرجان الشيخ زايد 2021، بمشاركة عدد كبير من ملاك الهجن من أبناء الدولة ودول مجلس التعاون الخليجي.

حضر المنافسات معالي الشيخ سلطان بن حمدان بن محمد آل نهيان مستشار صاحب السمو رئيس الدولة، رئيس اتحاد الإمارات لسباقات الهجن، رئيس اللجنة العليا المنظمة للمهرجان.

وأقيمت المنافسات لسن الإيذاع عبر 34 شوطاً، لمسافة 6 كلم في الميدان الجنوبي للهجن، منها 20 شوطاً في الفترة الصباحية، و14 شوطاً في الفترة المسائية التي شهدت التنافس على 8 رموز للإيذاع الأبكار المفتوح والمحليات والإنتاج، في ظل الجوائز المالية الضخمة التي رصدتها اللجنة العليا المنظمة للمهرجان.

ونجحت «نهوه» لعلي محمد حماد الشامسي في التتويج بأول رموز الإيذاع بعد أن حصدت كأس الأبكار المفتوح في الشوط الرئيس الأول بزمن قدره 8.52.8 دقائق، فيما حلت في المركز الثاني «غيوم» لمحمد سهيل عويضان العامري.

وخطف «الواضح» لنايل محمد عبيد الشامسي ناموس الشوط الرئيس الثاني وبندقية الجعدان المفتوح بعد أن قطع مسافة الشوط في 8.56.9 دقائق، بفارق أجزاء من الثانية عن «السيف» لمبارك محمد بن نصره العامري صاحب، فيما حل في المركز الثالث «صايب» لسالم حمد المري.

وشهد الشوط الثالث المخصص للإيذاع الأبكار المحليات، انتزعت «لفحه» لحمد نهيان سالم العامري كأس الشوط إضافة إلى الجائزة المالية وقدرها مليون درهم، إذ سجلت توقيتاً زمنياً قدره 8.56.5 دقائق، وبفارق ضئيل عن «الثريا» لهجن السيلية التي احتلت المركز الثاني، وجاءت ثالثة «الاتحادية» لحميد سعيد النيادي.

وحلق «نهاب» لمحمد سهيل بن عويضان العامري بذهب الشوط الرابع المخصص للجعدان المحليات، بعد أن توج ببندقية الشوط إضافة إلى 800 ألف درهم، حيث أنهى السباق في المركز الأول بزمن قدره 8.54.4 دقائق، وحل في المركز الثاني «مبعد» لسعيد مظفر العامري، وفي المركز الثالث جاء «سرحان» لحمد راشد غدير الكتبي.

فئة الإنتاج

وانتقلت المنافسات إلى أشواط فئة الإنتاج من الشوط الخامس وحتى الثامن، حيث تمكنت «هملوله» لمحمد سلطان بن مرخان الكتبي من حصد كأس الأبكار الإنتاج المحليات بعد أن عبرت خط النهاية في زمن قدره 8.54.1 دقائق، وحلت في المركز الثاني «معيار» لسعي راشد بن غدير الكتبي، وفي المركز الثالث «هقاوي» لسعيد راشد غدير.

وتواصلت الإثارة في الشوط السادس المخصص للجعدان الإنتاج المحليات والذي شهد فوز «مكلف» لمظفر محمد خموشة العامري ببندقية الشوط بزمن 8.57.7 دقائق بعد منافسة قوية مع «كفو» لسالم ضعيف غدير الكتبي الذي احتل المركز الثاني، فيما جاء في المركز الثالث «الساطع» لمظفر العضيلي العامري.

وخصصت اللجنة المنظمة للمهرجان آخر شوطين في أشواط الرموز لفئة الإنتاج المهجنات، حيث شهد الشوط السابع فوز «شودة» لمظفر محمد خموشة العامري بكأس الإنتاج المهجنات إضافة إلى الجائزة المالية وقدرها مليون درهم بزمن قدره 9.00.1 دقائق، فيما انتزع «كاشخ» لحارب مغير العميمي آخر رموز سن الإيذاع بحصوله على بندقية الإنتاج المهجنات في الشوط الثامن مسجلاً توقيتاً زمنياً قدره 8.52.9 دقائق.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز